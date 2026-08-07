Laura Gil renueva con el Hozono Global Jairis hasta 2027 y asegura tener "todavía gasolina para más"

Es, sin lugar a dudas, la deportista murciana con mejor palmarés de la historia. Solo una mujer en la Región tiene una medalla olímpica en su casa y ocho medallas con la selección española. Esa es Laura Gil Collado (Murcia, 24 de abril de 1992), quien a sus 34 años de edad afirma tajantemente que «todavía tengo gasolina para más». Y por ello ha rubricado su renovación por una temporada más con el Hozono Global Jairis, el club al que llegó las pasadas Navidades como un regalo de Papá Noel y con el que continuará fajándose bajo los tableros en el curso 2026-2027.

Aprovechando el campus que dirige estos días la jugadora internacional en el CAR de Los Narejos, se escenificó una continuidad que ya estaba sellada desde hace tiempo. Después de mostrar en las redes sociales que estaba trabajando intensamente durante el verano junto a Lucas Pérez, segundo entrenador del UCAM Murcia CB, nadie tenía dudas de que iba a seguir en activo. Porque Gil, que ha superado a lo largo de su carrera deportiva dos lesiones graves a base de esfuerzo y sacrificio, se sintió cómoda en los meses que estuvo en Alcantarilla, donde se ha convertido en un estandarte. Llegó a finales de diciembre y disputó 23 partidos, en los que estuvo una media de 23 minutos en pista y en los que promedió 8,7 puntos, 5,6 rebotes y 1,7 asistencias. Se quedó a un paso de ganar la Copa de la Reina y en los play off su equipo no pudo pasar de la primera eliminatoria. «La temporada pasada hubo momentos muy bonitos, pero nos quedamos con ganas de más. Los tres o cuatro meses que estuve jugando en Alcantarilla lo hice a un buen nivel baloncestístico, además de poder conectar con la gente, con la afición», explicó ayer en un acto donde estuvo acompañada por Salva Costa, presidente del club, el entrenador, Bernat Canut, el director deportivo, Andrés Medina, y el director general de Deportes, Fran Sánchez.

Fran Sánchez, Laura Gil, Salva Costa, Andrés Medina y Bernat Canut, durante el acto de renovación de la jugadora / Iván Urquízar

Rodeada de unas setenta niñas que participan estos días en el Women Basketball Academy-Laura Gil, un campus de perfeccionamiento dirigido a jóvenes con proyección, Gil, que con 162 internacionalidades es una de las jugadoras que más veces ha vestido la camiseta de la selección española, reiteró que «todavía tengo ganas de más» y que no se plantea aún su retirada. «Estoy en un momento de madurez de mi juego muy diferente, en un momento de mi vida personal distinto. Estoy disfrutando, y aunque mi relación con el baloncesto ha tenido sus más y sus menos (lesiones), vamos hacer que el próximo año sea muy bonito», declaró.

A su edad, Laura Gil ya no se plantea retos a largo plazo. Todo lo contrario. Su objetivo es seguir disfrutando de un deporte al que se ha entregado en cuerpo y alma. Y mientras lo haga, seguirá en candelero. «Vamos a ir, como se dice, partido a partido», apunta sobre su futuro. «Vamos a disfrutar de esta temporada. Cuando tenga que tomar una decisión, tranquilos, que os enteraréis», precisó.

Gil se fue de casa con 14 años a la concentración Siglo XXI. A lo largo de esas dos décadas que estuvo alejada de su tierra tuvo la oportunidad de jugar en equipos de primer nivel, donde ganó Euroliga, Eurocup, cinco Supercopas y cuatro ligas y Copas de la Reina, además de tres Eurobasket, y una plata olímpica y mundial, entre otros éxitos con la selección española. Pero en Alcantarilla, ya alejada del combinado nacional, reconoce que ha encontrado «un extra» que le hace seguir «disfrutando».

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Laura Gil, del Hozono Global Jairis, frente al Araski. / Juan Carlos Caval

La próxima campaña será intensa para el Hozono Global Jairis, que con la renovación de Laura Gil, cuenta ya con ocho jugadoras en plantilla y también puede anunciar próximamente la continuidad de la francomexicana Lou López-Sénéchal, quien acabó el curso pasado lesionada. La misma comenzará a finales de septiembre en la Supercopa Endesa, donde el equipo de Bernat Canut se enfrentará en semifinales al Inniva Leganés. Será la primera oportunidad de ganar un título. «Este año el inicio es diferente porque la selección juega el Mundial y es todo muy justito. Pero creo que tenemos claras las cosas y queremos que se siga hablando del Hozono Global Jairis», apuntó. Lamentó que la campaña pasada no llegara ningún título «porque teníamos un equipo para haberlo conseguido, pero estoy segura de que este año vamos a ir a por todas. Tengo ganas de sumar en este proyecto y de aportar mi granito de arena», terminó diciendo.