‘Killer’ Quiles saca la calculadora en el regreso del Mundial: las cuentas para que sea campeón

Después del descanso veraniego, el Campeonato del Mundo de motocicilismo regresa este fin de semana a la actividad en el circuito de Silverstone. Por delante, hasta la conclusión del mismo, restan once grandes premios, lo que supone que en Moto3, donde el murciano Máximo Martínez Quiles es el líder destacado, quedan 275 puntos en juego.

‘Killer’ no es un piloto calculador. Todo lo contrario. Cuando sale a la pista, siempre quiere ganar. Pero en esta recta final, las matemáticas van a estar muy presentes. El murciano tiene en la actualidad 231 puntos, 104 más que su más inmediato perseguidor, es decir, más de cuatro carreras. Su promedio hasta la fecha es de 21 puntos por fin de semana gracias a seis victorias, tres segundos puestos y un tercero. Solo una vez no estuvo entre los mejores, en Italia, donde solo pudo ser undécimo tras un incidente en las vueltas finales. Y si mantiene la media actual, independientemente de lo que hagan sus rivales, le sobrarían casi dos carreras para ser campeón. Con 172 puntos se asegura matemáticamente el título, pero todo apunta a que le harán falta bastantes menos.

19 podios en 29 carreras

Quiles lleva en 29 carreras desde que debutó en el Mundial 19 podios. El primero lo logró en Silverstone en 2025, donde fue segundo tras José Antonio Rueda. Esta temporada «tengo diez podios de once, pero no soy un robot, cometo errores y los cometeré en el futuro», dijo ayer a su llegada al trazado británico, donde avanzó que su ambición, pese a la proximidad del título, seguirá siendo la misma: «Mi objetivo ahora es tratar esta mitad de la temporada como una nueva, apuntar a más podios y victorias, y cuando sea el momento de pensar en puntos, pensaremos en ello. Tenemos una buena ventaja pero no hay que relajarse. Hay que seguir luchando de forma inteligente, y si un fin de semana no se puede ganar, trataré de sumar los máximos puntos posibles, que también será muy positivo».

Carpe, tercero a 105 puntos

Uno de sus rivales por el título es otro murciano, Álvaro Carpe. El piloto de El Esparragal es tercero en la clasificación a 105 puntos de Quiles. Este año ha subido al podio en cuatro ocasiones, pero en los tres últimos grandes premios no ha estado en el cajón. Sabe que el primer puesto está muy lejos, por lo que ahora mismo su objetivo es diferente. «El descanso nos ha venido bien para recuperarnos y recargar energías para la segunda mitad de la temporada. Hemos podido exigirnos al máximo, trabajar duro y también desconectar, así que estoy muy motivado para volver a la senda del triunfo», explicó ayer en Silverstone, «un circuito muy divertido donde lo daré todo para intentar conseguir un buen resultado, igual que el año pasado».

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Acosta, ‘solo’ en MotoGP

El único piloto de la Región en MotoGP será Pedro Acosta debido a que Fermín Aldeguer continúa de baja por una lesión en una vértebra. El de Mazarrón afronta la recta final de su etapa en KTM antes de recalar en Ducati, donde formará equipo con Marc Márquez. Es séptimo en el Mundial con 148 puntos, pero solo a 60 de Jorge Martín, el líder. En la última prueba antes del parón, en Alemania, fue cuarto en el gran premio y octavo en la sprint. En Silverstone se autodescarta para la victoria: «Tendría que ocurrir un milagro», dijo en una rueda de prensa en Londres, donde puntualizó que «espero luchar por un ‘top 5’. El año pasado fue la más dura de todo el calendario, pero luego vendrán otros circuitos que nos vendrán mejor». Valoró positivamente la primera parte del Mundial, que «no fue del todo mala, aunque tuvimos problemas técnicos», señalando también que «es una sorpresa que no estemos tan mal o tan rezagados en la clasificación. De hecho, estamos más cerca de lo que podríamos haber imaginado a principio de año», terminó diciendo.