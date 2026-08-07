El Jimbee Cartagena anuncia al guardameta David Allan

El Jimbee Cartagena incorpora al joven guardameta brasileño David Allan Rocha de Souza Araújo, que esta temporada tendrá ficha con el filial de Segunda División B y trabajará de manera habitual en la dinámica del primer equipo. El portero, de 23 años, firma hasta la temporada 2027-2028.

Natural de São Paulo y nacido el 2 de junio de 2003, Allan Rocha llega a Cartagena después de desarrollar toda su trayectoria deportiva en Brasil. Sus primeros pasos los dio en la cantera de fútbol sala del Santos, donde permaneció durante 13 años antes de incorporarse al São José en junio de 2021.

Durante su etapa en este último club continuó creciendo hasta alcanzar la máxima categoría del fútbol sala brasileño. En su segunda temporada logró además el subcampeonato de la Copa Mundo do Futsal sub-19, antes de asentarse progresivamente en el primer equipo.

Su rendimiento también le abrió las puertas de las categorías inferiores de la selección brasileña. Allan fue convocado por Brasil sub-23 y en noviembre de 2025 se proclamó campeón de la CONMEBOL Liga Evolución Norte.

El guardameta brasileño destaca especialmente por su agilidad y capacidad de reacción bajo palos. A esas cualidades añade un buen manejo del balón con los pies, una característica que le permite participar en la salida de balón e incluso actuar como quinto hombre en situaciones ofensivas.

Su principal escenario competitivo durante el curso estará en el filial del Jimbee, que milita en Segunda División B. Sin embargo, compaginará esa participación con los entrenamientos y convocatorias del conjunto dirigido por Duda cuando sea necesario.