El FC Cartagena, en vías de solucionar el bloqueo federativo

El FC Cartagena ya trabaja para recuperar la normalidad federativa después de conocerse que tiene suspendida la tramitación de licencias de futbolistas y técnicos. Pese al impacto provocado por la aparición pública de la resolución, desde el club albinegro trasladan tranquilidad y aseguran que no se trata de un problema surgido durante los últimos días, sino de un expediente que se encuentra abierto desde hace varios meses y cuya solución ha quedado aplazada por la necesidad de atender antes otros compromisos más urgentes.

La previsión que manejan en el Cartagonova es que el bloqueo pueda quedar levantado durante la próxima semana. La cercanía del fin de semana podría impedir que todos los trámites se completen este viernes, pero la entidad sostiene que ya está abordando las cantidades pendientes y que el desenlace pasa por pagar, alcanzar acuerdos con los afectados o combinar ambas fórmulas. El mensaje interno es claro: existe un problema que debe ser resuelto, pero el club considera que dispone de los recursos y las vías necesarias para solucionarlo.

La suspensión fue dada a conocer ayer jueves por Onda Regional. El Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol estimó cinco reclamaciones presentadas contra el Cartagena y reconoció el derecho de los demandantes a percibir las cantidades denunciadas. Entre los acreedores aparecen el anterior entrenador albinegro Javi Rey, miembros de su cuerpo técnico y el representante de Luismi Redondo. Al no haberse atendido todavía las resoluciones, la Secretaría General de la Federación aplicó la suspensión de los servicios relacionados con la expedición y renovación de licencias.

La medida no afecta únicamente a las nuevas incorporaciones del primer equipo. Mientras permanezca activa, el Cartagena tampoco puede registrar ni renovar licencias de jugadores, entrenadores o integrantes de los cuerpos técnicos de ninguno de sus conjuntos dependientes.

Alejandro Arribas, presidente del FC Cartagena. / Prensa FC Cartagena

Desde el club, sin embargo, remarcan que la fecha en la que la noticia ha salido a la luz no coincide con el origen del problema. La suspensión procedería de meses atrás, posiblemente de febrero o marzo, aunque la entidad no ha precisado el momento exacto. Hasta ahora no había sido imprescindible formalizar las licencias de la nueva temporada y el expediente permaneció en un segundo plano dentro de la lista de obligaciones económicas.

Orden de prioridades

El Cartagena estableció un orden de prioridades. El primer objetivo fue cumplir con el aval requerido; posteriormente centró sus esfuerzos en completar la inscripción del club para participar en Primera Federación durante la temporada 2026-2027; y, una vez despejados esos dos asuntos, la dirección ha dirigido su atención hacia las reclamaciones que mantienen bloqueados los derechos federativos. "Ahora vamos a salvar esto", explican desde la entidad, que insiste en que la situación está localizada y encauzada.

Uno de los aspectos en los que más énfasis pone el club es que esta suspensión no guarda relación con su admisión en la categoría. Se trata de dos procedimientos diferentes que han avanzado de manera paralela. La RFEF confirmó el 31 de julio la inscripción condicional del primer equipo en Primera Federación, además de la de otros conjuntos de la estructura albinegra en sus respectivas competiciones, después de que el Cartagena subsanara la documentación que le había sido requerida. Su plaza para el curso 2026-2027, por tanto, no está siendo cuestionada por este nuevo frente.

Alejandro Arribas, en el palco del Cartagonova durante un partido del FC Cartagena. / Iván Urquízar

El contratiempo aparece después de varios meses marcados por una delicada situación de tesorería. La nueva propiedad reconoció en febrero que la auditoría realizada tras su llegada situaba la deuda acumulada en 13,7 millones de euros. Los problemas económicos ya habían provocado otros bloqueos durante el mercado de invierno. En enero, la entidad tuvo que afrontar diferentes reclamaciones para poder inscribir refuerzos y terminó saldando fuera del plazo inicial las cantidades reconocidas por la Comisión Mixta de la AFE.

La situación más comprometida llegó al término de la pasada temporada. Un total de 44 futbolistas del primer equipo y del filial acudieron a la AFE para reclamar tres mensualidades, con una cantidad cercana inicialmente a los 500.000 euros y el riesgo de sufrir un descenso administrativo si no se cumplían los plazos establecidos. El Cartagena terminó abonando 550.000 euros antes de finalizar junio y pudo continuar con el proceso para formalizar su presencia en Primera Federación.

Aquel desembolso y la posterior inscripción explican, según la versión de la entidad, que las reclamaciones ahora conocidas no hubieran sido atendidas antes. La propiedad decidió concentrar los recursos disponibles en los compromisos que podían poner en peligro inmediato la continuidad deportiva del club. Superados esos obstáculos, el bloqueo de las licencias ha pasado a encabezar la agenda de los despachos del Cartagonova.

Amistoso entre el Brighton y el FC Cartagena en Pinatar Arena. / Iván Urquízar

Varios capítulos pendientes

La aparición de una nueva suspensión confirma que la reconstrucción económica del Cartagena todavía tiene capítulos pendientes, aunque en esta ocasión el discurso institucional se aleja del alarmismo. El club no niega las cantidades reclamadas ni la necesidad de actuar, pero entiende que el asunto puede solucionarse. La plantilla continúa mientras tanto con su preparación y la dirección deportiva mantiene prácticamente completado el equipo, a falta de algunas salidas y de incorporar un delantero centro.

El verdadero límite llegará cuando sea necesario formalizar las licencias para competir. Antes de ese momento, el Cartagena deberá cerrar los cinco expedientes y obtener la confirmación federativa de que vuelve a tener habilitados todos sus servicios. El club espera dejar resuelto durante los próximos días.

Amistoso ante el Eldense

Por su parte, el FC Cartagena continúa con su preparación para afrontar el nuevo curso 2026-2027 que arrancará el último fin de semana del mes de agosto. Restan 22 días para que inicie la temporada de manera oficial, y la plantilla de Íñigo Vélez continúa su puesta a punto. Será este sábado cuando se enfrente al Yeclano Deportivo (19.00 horas, TeleCartagena), de Segunda Federación, en el que será la cuarta prueba de este verano para el FC Cartagena tras sus enfrentamientos ante el Ipswich Town, Johor y Brighton sub-21.

Pablo De Blasis, del FC Cartagena, durante la pretemporada. / Iván Urquízar

No obstante, apenas unos días después de su prueba en La Constitución, el equipo albiengro anunció ayer que se medirá el martes 11 de agosto al Eldense, de Segunda División, en un partido que acogerá el Nuevo Pepico Amat a partir de las 10.30 horas. El Hércules y la Deportiva Minera, en el Carabela de Plata, serán sus otros rivales antes de su primer partido oficial el próximo 29 de agosto.