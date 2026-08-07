ElPozo Ciudad de Murcia B inicia la pretemporada con Juan Carlos Guillamón como técnico

ElPozo Ciudad de Murcia ha comenzado la fase de preparación de la temporada 2026-2027 con el ilusionante reto de competir de nuevo en Segunda División de la RFEF, categoría a la que regresa tras seis campañas en Segunda División B. El filial murciano afronta este nuevo curso con el objetivo de seguir consolidándose como una referencia en la formación de jugadores y dar continuidad al crecimiento deportivo del proyecto en una competición de mayor exigencia.

Al frente del equipo estará el técnico murciano Juan Carlos Guillamón, entrenador con una amplia trayectoria en el fútbol sala nacional, ex del Cartagena, entre otros, y que dirigirá al conjunto en esta nueva etapa. El cuerpo técnico lo completan José Antonio Campillo, como segundo entrenador, Dani Lobo, que continúa como preparador físico, y Miguel Sánchez, que ejercerá las funciones de delegado.

La plantilla continúa perfilándose a la espera del cierre del mercado de fichajes y estará formada por jugadores sénior junto al habitual respaldo de futbolistas del equipo juvenil, reforzando así la apuesta del club por el talento de cantera. Los jugadores sénior que han iniciado la pretemporada son: Juanjo López (portero), José Javier (portero), Nacho Esteve Barceló, Ander Barranco Sánchez, Iván Solana Gámez, Saúl Viñalls Mallen, Hugo Penalva Oliver, Óscar Lojo Luna y Fernando Cobarro Soler.

Durante las próximas semanas, ElPozo Ciudad de Murcia desarrollará toda su pretemporada en la ciudad, donde combinará el trabajo físico, táctico y técnico con la disputa de varios encuentros amistosos que el club anunciará próximamente.

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Asimismo, el conjunto murciano permanece a la espera de conocer el calendario oficial de la Segunda División de la RFEF, con el que comenzará a preparar el estreno liguero de una temporada que supone el regreso del filial a la categoría de plata del fútbol sala nacional.