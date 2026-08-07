Álvaro Giménez se presenta en el Real Murcia con ambición: «Cuando te llama este club, poco tienes que pensar»

El Real Murcia ha presentado oficialmente a Álvaro Giménez, una incorporación de experiencia para reforzar la delantera de Sergi Guilló. El atacante ilicitano llega al conjunto grana convencido del proyecto, atraído por la historia de la entidad y dispuesto a elevar la competencia en una parcela ofensiva en la que también estarán Flakus y Ortuño.

Giménez no escondió la rapidez con la que tomó la decisión de aceptar la propuesta del club murcianista. Para el delantero, el peso de la entidad fue determinante desde el primer momento.

“Cuando te llama este club, poco tienes que pensar. Todo fue muy rápido y no dudé en venir aquí. Es un club histórico, un club que siempre quiere estar lo más arriba posible y donde debe estar”.

El nuevo futbolista grana también dejó claro que la presencia de Sergi Guilló en el banquillo no fue un factor decisivo en su llegada. Su apuesta, explicó, responde principalmente a la dimensión y la historia del Real Murcia: “Sergi Guilló no influyó. Da igual que estuviese él o no. Vengo por el club que es, por su historia y porque todos queremos que esté lo más arriba posible”.

Buenas sensaciones físicas y hambre de competición

Después de varias temporadas en el fútbol profesional, Giménez afronta esta nueva etapa con la experiencia acumulada y la confianza de encontrarse en buenas condiciones. El atacante quiso despejar cualquier duda sobre su estado físico y confía en tener continuidad durante el curso.

“Estoy bien físicamente, las lesiones me respetan y espero que este año también pueda jugar muchos partidos y ayudar al equipo durante toda la temporada”.

Su llegada incrementa además la pelea por un puesto en la punta del ataque. Con Flakus y Ortuño como competencia directa, Giménez considera que esa exigencia interna puede beneficiar al rendimiento colectivo: “La competencia en la punta va a ser buena. Me gusta que haya tres delanteros. Te hace que cada día compitas por estar mejor. Todos vamos a querer jugar y al final lo hará el que mejor esté y el que decida el míster”.

Breis pone en valor su versatilidad

El director deportivo del Real Murcia, Manuel Sánchez Breis, destacó durante la presentación la trayectoria y las prestaciones del nuevo fichaje. El dirigente subrayó tanto su capacidad goleadora como su trabajo lejos del área, además de reconocer que el delantero despertaba el interés de varios clubes: “Su trayectoria habla por sí sola. Puede jugar de 9, segunda punta, destaca por su gol y su trabajo en el área y fuera de ella. Además, tiene mucha experiencia en el fútbol profesional. Tenía el interés de muchos equipos”.

Giménez, por su parte, ya piensa en el césped. Aunque apenas lleva unos días integrado en la dinámica del grupo, el delantero tiene claro que su adaptación definitiva llegará compitiendo y compartiendo minutos con sus nuevos compañeros: “Llevo muy poco tiempo aquí, pero tengo muchas ganas de empezar a jugar, ayudar al equipo y conocer a mis compañeros dentro del campo, que es donde realmente se construye todo”.