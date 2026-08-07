El ala pívot Opong Bramble, nuevo jugador del Ciudad de Molina

El Ciudad Molina Basket, de Segunda FEB, ha incorporado al ala pívot Opong Bramble, que procede del Albacete, con el que logró el ascenso a Primera FEB. Nacido en 1997 en San Vicente y las Granadinas, es un interior de 2,01 metros con un buen físico que tras concluir su etapa universitaria recaló en el baloncesto portugués. En España ha defendido a La Roda y el Albacete, con el que disputó 36 partidos con promedios de 14:37 minutos, 5,9 puntos y 2,8 rebotes. Los pívots Aboubacar Keita y Johan Kody, los aleros Adrián Méndez y Sergi Romero, el escolta Jeff Solarin y el base Connor Dickerson son otros de los fichajes de un equipo que también ha renovado a René Cadme, Tavelli y Fran Voltios.