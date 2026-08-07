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El ala pívot Opong Bramble, nuevo jugador del Ciudad de Molina

El ala pívot procede del Albacete, con el que logró el ascenso a Primera FEB

Opong Bramble, nuevo jugador del Ciuad de Molina Basket

Opong Bramble, nuevo jugador del Ciuad de Molina Basket / Ciudad de Molina Basket

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La Opinión

La Opinión

El Ciudad Molina Basket, de Segunda FEB, ha incorporado al ala pívot Opong Bramble, que procede del Albacete, con el que logró el ascenso a Primera FEB. Nacido en 1997 en San Vicente y las Granadinas, es un interior de 2,01 metros con un buen físico que tras concluir su etapa universitaria recaló en el baloncesto portugués. En España ha defendido a La Roda y el Albacete, con el que disputó 36 partidos con promedios de 14:37 minutos, 5,9 puntos y 2,8 rebotes. Los pívots Aboubacar Keita y Johan Kody, los aleros Adrián Méndez y Sergi Romero, el escolta Jeff Solarin y el base Connor Dickerson son otros de los fichajes de un equipo que también ha renovado a René Cadme, Tavelli y Fran Voltios.

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