La aguileña Fátima Hernández, decimonovena en el Mundia sub-20

La aguileña Fátima Hernández, del UCAM Cartagena, cerró su participación en el Campeonato del Mundo sub-20 que se disputa en Oregón (Estados Unidos) con un decimonoveno puesto en la final de los 5.000 metros lisos, donde cruzó la meta con un crono de 16:31.98, lejos de su mejor marca personal, que ha establecido esta misma temporada en 16:06.55. Hernández, que solo tiene 17 años de edad, cerró así una campaña donde se hizo con el título nacional sub-20 y se estrenó como internacional en el Campeonato Iberoamericano, donde logró la medalla de oro, y logró mejorar en más de un minuto su marca.