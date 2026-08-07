Atletismo
La aguileña Fátima Hernández, decimonovena en el Mundia sub-20
La joven atleta del UCAM Cartagena, que ya fue campeona nacional sub-20 y oro Iberoamericano, compite en su primera final mundialista en Estados Unidos
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La aguileña Fátima Hernández, del UCAM Cartagena, cerró su participación en el Campeonato del Mundo sub-20 que se disputa en Oregón (Estados Unidos) con un decimonoveno puesto en la final de los 5.000 metros lisos, donde cruzó la meta con un crono de 16:31.98, lejos de su mejor marca personal, que ha establecido esta misma temporada en 16:06.55. Hernández, que solo tiene 17 años de edad, cerró así una campaña donde se hizo con el título nacional sub-20 y se estrenó como internacional en el Campeonato Iberoamericano, donde logró la medalla de oro, y logró mejorar en más de un minuto su marca.
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