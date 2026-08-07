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Atletismo

La aguileña Fátima Hernández, decimonovena en el Mundia sub-20

La joven atleta del UCAM Cartagena, que ya fue campeona nacional sub-20 y oro Iberoamericano, compite en su primera final mundialista en Estados Unidos

Fátima Hernández, cruzando la línea de meta en el Campeonato de España de Mahón

Fátima Hernández, cruzando la línea de meta en el Campeonato de España de Mahón / Álex Lalovich

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La Opinión

La Opinión

La aguileña Fátima Hernández, del UCAM Cartagena, cerró su participación en el Campeonato del Mundo sub-20 que se disputa en Oregón (Estados Unidos) con un decimonoveno puesto en la final de los 5.000 metros lisos, donde cruzó la meta con un crono de 16:31.98, lejos de su mejor marca personal, que ha establecido esta misma temporada en 16:06.55. Hernández, que solo tiene 17 años de edad, cerró así una campaña donde se hizo con el título nacional sub-20 y se estrenó como internacional en el Campeonato Iberoamericano, donde logró la medalla de oro, y logró mejorar en más de un minuto su marca.

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