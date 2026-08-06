El UCAM Murcia ficha a Alberto López, exjugador del Real Murcia

El lateral izquierdo Alberto López, que militó dos temporadas y media en el Real Murcia (segunda vuelta de la 16-17, 21-22 y 22-23), se ha convertido en nuevo jugador del UCAM Murcia CF, de Segunda RFEF. Nacido en Granada el 27 de mayo de 1995, llega para aportar experiencia al plantel que dirige Checa.

“Destaca por su madurez, intensidad y recorrido sobre el terreno de juego”, explica el club universitario en su nota de prensa.

López se formó en las categorías inferiores del Málaga CF, donde completó su etapa de formación antes de dar el salto al Atlético Malagueño. Con el filial malaguista disputó tres temporadas en Tercera División, convirtiéndose en una pieza imprescindible del equipo y participando en dos fases de ascenso a Segunda División B.

Durante la temporada 2016-2017 salió cedido al filial del RCD Mallorca, aunque en la segunda vuelta recaló en el Real Murcia, donde solo jugó dos encuentros.

En el verano de 2017 regresó a la disciplina del Atlético Malagueño, formando parte del equipo que logró el ascenso a Segunda División B. Además, durante ese curso debutó con el primer equipo del Málaga CF en Primera División.

La temporada siguiente disputó un total de 33 encuentros en Segunda División B para después recalar en el Recreativo Granada, desde donde llegó de nuevo al Real Murcia, con el que logró el ascenso a Primera RFEF en una campaña donde disputó 18 encuentros. En la siguiente su protagonismo creció y sumó 24 partidos, 19 de ellos como titular.

En el verano de 2023 firmó por el CD Lugo, donde participó en 21 encuentros oficiales en Primera RFEF, y en 2024 firmó por el Recreativo de Huelva, con el que sufrió un descenso a Segunda RFEF, donde la campaña pasada disputó 19 partidos.

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La incorporación de Alberto López se une a las de Álex Lárazo, Carrillo, El Kounni, Juanan Aguilera, David López, Charaf, Julio Iglesias y Rimvydas Kiriejevas, entre otros.