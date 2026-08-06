Sorteado el calendario del grupo XIII de Tercera RFEF: el curso arrancará con varios duelos de altura

Exactamente un mes queda para que el balón vuelva a rodar en el grupo XIII de Tercera Federación. La Federación de Fútbol de la Región de Murcia ha publicado el calendario de la temporada 2026-2027, cuyo inicio está previsto para el fin de semana del 5 y 6 de septiembre y que contará con 18 participantes y un total de 34 jornadas.

El formato volverá a ser simétrico, por lo que el orden de los enfrentamientos de la segunda vuelta será idéntico al de la primera, con la única diferencia del cambio de escenario. La competición concluirá el 9 de mayo, después de ocho meses en los que la lucha por el ascenso, las posiciones de promoción y la permanencia promete mantener la emoción hasta el final.

La jornada inaugural presenta numerosos alicientes. El Águilas B recibirá al Alcantarilla, mientras que el Mazarrón se enfrentará al Cotillas, que debutará en la categoría. El Olímpico de Totana se medirá al Bala Azul y el Cartagena B volverá a cruzarse con el Molinense, repitiendo uno de los encuentros de la pasada campaña. El Marítimo comenzará ante la Minerva y el Bullas protagonizará frente a Los Garres un duelo entre dos conjuntos recién ascendidos. También destaca el Atlético Pulpileño-Algar, un partido exigente para ambos desde el primer día. No obstante, los principales focos estarán puestos en dos escenarios. El Santomera recibirá al UCAM Murcia B en un enfrentamiento entre dos equipos llamados a ocupar posiciones importantes. Por su parte, el San Javier Mar Menor estrenará el regreso del fútbol de Tercera Federación al Pitín ante el Atlético Santa Cruz, otro de los conjuntos que parte con aspiraciones elevadas.

La competición apenas necesitará una semana para ofrecer uno de sus partidos más esperados. En la segunda jornada se disputará el derbi mazarronero entre Bala Azul y Mazarrón, que tendrá su primer capítulo en el Puerto. Por rivalidad, ambiente y cercanía, el encuentro está llamado a ser uno de los más atractivos de toda la temporada. Esa misma fecha dejará también un interesante Molinense - San Javier Mar Menor.

Otro derbi recuperado llegará en la séptima jornada, cuando el Cotillas reciba al Molinense en un duelo de la Vega Media que regresa al calendario gracias a que el cuadro de las Torres se quedó laplaza de El Palmar.

Habrá que marcar también en rojo la jornada 15. El Santa Cruz y el Santomera, dos de los principales candidatos del grupo, se verán las caras en el campo del Llano de Brujas. El encuentro de vuelta se disputará en la jornada 32, cuando solo quedarán tres fechas para el final, en El Limonar. Un choque que, a esas alturas, podría resultar decisivo.

En esa misma decimoquinta jornada se celebrará igualmente el derbi cartagenero entre el Algar y la Minerva, otro partido con un importante componente territorial.

El calendario tampoco permitirá relajaciones en la última fecha. Con los objetivos posiblemente todavía en juego, el Águilas B recibirá al Atlético Pulpileño en un nuevo duelo de cercanía. Será el punto final a una temporada que combina aspirantes consolidados, filiales, recién ascendidos y numerosos enfrentamientos comarcales. La cuenta atrás ya está en marcha.