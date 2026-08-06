Mounir: "El año pasado ya jugué de extremo, me estoy adaptando poco a poco"

Todo apuntaba a que Mounir Errahaly aterrizaba este verano en el Real Murcia para ocupar el lateral izquierdo. El conjunto grana corregía así un error que le había lastrado durante varias temporadas en Primera Federación, al no contar con un recambio natural para esa demarcación estos años atrás, y elevaba la competencia para ese puesto junto a Cristo Romero. Sin embargo, en un principio, el club murcianista tiene otros planes.

Porque el fichaje de Mounir, que ya ha disputado los primeros amistosos con el Real Murcia, llega a Nueva Condomina con la intención de que ocupe toda la banda izquierda. Su rol de carrilero, y especialmente el de extremo, son los que más interesan de momento en los planes del entrenador Sergi Guilló. Aunque, también se puede guardar en la recámara la posibilidad de que ocupe el lateral, dependiendo de las necesidades durante la temporada, y no tener que optar así por otro jugador a pierna cambiada, como ha venido ocurriendo estos años.

"El año pasado ya jugué varios partidos de extremo, me estoy adaptando poco a poco a esa posición. Hay una competencia sana y yo intentaré ayudar en todo lo posible y dar lo mejor de mí para jugar los máximos minutos", ha indicado el jugador, que este jueves ha cumplido 27 años. De hecho, fue titular desde esa posición el pasado miércoles en el amistoso ante el Cieza, equipo que competirá en Segunda Federación este curso, que se celebró en Lorca.

Mounir Errahaly, jugador del Real Murcia, durante su presentación. / Real Murcia

Mounir regresa a casa, después de criarse en Ceutí y jugar en las categorías inferiores tanto del Lorquí como del UCAM Murcia. "Como murciano me decanté por este proyecto, por el club, por la historia que tiene y por el estadio. La verdad es que no me lo pensé dos veces", afirmó. Después de pasar por otros equipos de la Región, como el Águilas FC o el Yeclano Deportivo, aterriza en el Real Murcia tras disputar la pasada temporada 24 partidos en la tercera categoría. Primero once con la UD Ibiza y después 13 con el Unionistas de Salamanca, donde consiguió anotar tres tantos.

"Desde que empecé a jugar al fútbol llevo deseando que llegue este momento. Tengo muchos amigos abonados, familia y, para mí, es un gran orgullo estar aquí. Estoy muy ilusionado por ver cómo sale este año", comentó el futbolista y añadió que su objetivo "es crecer como futbolista, ayudar al Murcia y ojalá podamos conseguir el ascenso a Segunda División".