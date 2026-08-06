Laura Gil seguirá una temporada más en el Hozono Jairis

Las pasadas navidades, Laura Gil Collado, la mejor jugadora de baloncesto de la Región de Murcia de la historia, 163 veces internacional y subcampeona olímpica en Río de Janeiro, decidió volver a su tierra para jugar en el Hozono Global Jairis, el club de Alcantarilla que se ha consolidado en la élite en solo cuatro temporadas. Con el equipo murciano logró un subcampeonato de la Copa de la Reina y la mejor clasificación en liga regular, un cuarto puesto, aunque después, en los play off, las de Bernat Canut no pudieron superar los cuartos de final frente al Perfumerías Avenida de Salamanca.

La trayectoria de Laura Gil en el equipo alcantarillero no se va a limitar solo a esos meses porque hoy se anunciará en el CAR de Los Narejos, donde la pívot dirige un campus para jugadoras, que el compromiso se amplía una campaña más.

A sus 34 años de edad, Gil sigue teniendo mucho baloncesto en sus manos. Lo demostró en los 23 partidos que disputó con las de Alcantarilla desde su llegada. Estuvo en pista una media de 23 minutos en los que promedió 8,7 puntos, 5,6 rebotes y 1,7 asistencias.

Trabajo en solitario

Durante este verano, al margen de preparar el campus Women Basketball Academy-Laura Gil, que se celebra por primera vez, donde ha contado con la colaboración de Andrés Medina, director deportivo del Jairis, no ha parado de trabajar en solitario. Lo ha hecho con la ayuda del segundo entrenador del UCAM Murcia CB, el cartagenero Lucas Pérez. No ha descuidado ni el trabajo técnico ni el físico con el fin de llegar en buen estado a la pretemporada, que dará comienzo próximamente con la ausencia de las internacionales por la disputa del Mundial. El primer reto será la Supercopa, donde el Hozono Jairis se enfrentará el sábado 26 de septiembre el Inniva Leganés en Torrejón de Ardoz. La liga regular comenzará una semana después, el 3 de octubre, con la visita de las de Alcantarilla al conjunto madrileño.

Laura Gil y Aina Ayuso, celebrando una canasta en la final de la Copa de la Reina / FEB

Ocho jugadoras en plantilla

Con la renovación de Laura Gil, que se hará oficial hoy, son ya ocho las jugadoras en la plantilla que volverá a dirigir Bernat Canut. Las incorporaciones son la base canadiense Sami Hill, ex del Araski de Vitoria, la alero y ala pívot alemana Emily Bessoir, que jugó el curso pasado en el Lointek Gernika Bizkaia, y la escolta Marta Alsina, procedente de Washington State Cougars, de la NCAA. Asimismo, renovaron sus contratos Txell Alarcón, Alba Prieto, Aina Ayuso y la belga Billie Massey.

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Aún quedan por llegar entre dos y tres jugadoras más, sobre todo para reforzar el juego interior, donde en estos momentos dispone de menos efectivas Bernat Canut. El objetivo es poder afrontar con garantías dos competiciones, ya que el Hozono Jairis participará por tercera temporada consecutiva en la Eurocup Women.