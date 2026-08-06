Hoy, primer Lorca Deportiva - Águilas de la pretemporada

Esta tarde a las 20:30 se va a disputar la segunda semifinal del XII Trofeo Manny Pelegrín en el estadio Artés Carrasco. No es un partido más, ya que se trata de un Lorca Deportiva-Águilas. Será el primer enfrentamiento de los eternos rivales en la pretemporada, ya que el segundo siempre está reservado para el quince de agosto, este en el Rubial, con el centenario Trofeo Playasol en juego. Los entrenadores, Adrián Hernández y Sebas López, repiten en sus cargos y, aunque no lo han expresado abiertamente, no están del todo de acuerdo en que sus equipos se midan dos veces en tan poco tiempo.

El Aguilas ha jugado un partido. Fue ante el Almería con quien perdió, 0-1, en el Trofeo Memorial Alfonso García Zapata. El Lorca, por su parte, también ha disputado un solo encuentro. Ganó 1-2 en el Juan Cayuela de Totana.

Los técnicos quieren que sea un partido más de pretemporada y hasta puede que así lo afronten los jugadores, pero todo lo contrario ocurre con los aficionados, quienes se han enganchado con sus respectivos equipos, retirando el carné de abonado. Los del Lorca tendrán acceso gratuito en el partido de hoy, los del Águilas pagarán la mitad del precio general; es decir, cinco euros. Hay mucha expectación de cara a este encuentro.

Adrián Hernández tiene a toda su plantilla disponible. Por su parte, el aguileño del Lorca, Sebas López, no podrá contar con Álvaro Martínez, quien sigue su proceso de recuperación. La principal novedad será la de Alain, recién firmado, que llega para suplir al lesionado de larga duración, Jaime Escobar.

Por otro lado, en la noche del martes, en el Museo del Paso Blanco, Mubbla, fueron presentadas las nuevas equipaciones para esta temporada de la marca Hummel. La habitual blanquiazul, la negra y una rosa. Todas ellas lucieron el nuevo patrocinador, Alpha Spirit, empresa dedicada a la fabricación de comida para mascotas. En todas ellas hace alusión a los 125 años del fútbol en Lorca y tiene un relieve de todos los equipos que han llevado el nombre de la Ciudad del Sol.n