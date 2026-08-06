El FC Cartagena, sin prisa en la búsqueda del delantero

El FC Cartagena continúa en la búsqueda de un delantero centro con el que completar la plantilla de Íñigo Vélez, aunque en el Cartagonova no quieren convertir esa necesidad en una carrera contra el reloj. El club trabaja sobre diferentes posibilidades y ya ha mantenido conversaciones, pero no cerrará una operación hasta estar convencido de que el elegido responde a las exigencias deportivas y económicas del proyecto.

Así lo explicó Víctor Alonso durante la presentación de Raúl Dacosta, Javi Ajenjo y Toni Villa. El director general albinegro reconoció que el mercado está prácticamente cerrado en cuanto a incorporaciones, con esa última pieza ofensiva como principal asunto pendiente. Sin embargo, evitó poner fechas a una negociación que no depende únicamente del Cartagena.

«Los profesionales que se encargan de eso están pendientes de todas las situaciones que nos pueden interesar», señaló Alonso, quien confirmó que se está avanzando mediante conversaciones y el análisis de las condiciones de cada opción. El objetivo es conocer todos los detalles antes de tomar una decisión y esperar a que alguna de las alternativas termine por cristalizar.

La voluntad del club es que el delantero llegue cuanto antes para trabajar con Íñigo Vélez y acelerar su adaptación a los mecanismos colectivos. El inicio de la competición todavía permite cierto margen, pero cada entrenamiento puede resultar importante para que el futuro fichaje conozca a sus compañeros y asimile la propuesta futbolística del entrenador. Pese a ello, el Cartagena entiende que apresurarse ahora puede provocar un error que después condicione toda la temporada.

«El final depende también de la otra parte y no sabemos nunca los plazos. Esperemos que sea lo antes posible, por el hecho de que se incorpore al grupo y de que pueda estar la plantilla completa», explicó el director general. Inmediatamente añadió la idea que define la postura de la entidad: «Sin ponernos nerviosos, lo importante es elegir bien y que la opción sea la correcta en unas condiciones óptimas para el club».

El mercado entra progresivamente en una fase en la que pueden aparecer nuevas oportunidades. Futbolistas que no encuentran acomodo en categorías superiores, equipos que modifican sus planes o delanteros que inicialmente manejaban pretensiones económicas más elevadas pueden quedar disponibles conforme avanzan las semanas. El Cartagena pretende aprovechar ese movimiento sin pagar el precio de la urgencia.

El Director General del club fue especialmente claro al ser preguntado por la necesidad de acelerar el fichaje: «Cuanto antes, mejor, pero no hay urgencia. Lo importante es acertar, dar con el perfil adecuado y con la persona adecuada. Luego nadie se acordará de si viene una semana antes o una semana después».

Las palabras del dirigente llegan después de una pretemporada en la que el equipo ha mostrado competitividad, aunque todavía no demasiada contundencia ofensiva. El FC Cartagena empató sin goles ante el Ipswich Town, perdió por 0-2 frente al Johor y firmó un 1-1 contra el Brighton sub-21.

«Eso ahora mismo no nos preocupa. Nos preocupa más que no haya lesionados, pero lo otro no nos afecta», añadió. El Cartagena interpreta estos amistosos como una etapa de preparación en la que debe construir su funcionamiento, repartir minutos y elevar progresivamente el nivel físico. La verdadera evaluación llegará cuando comience la Primera Federación.

El balance de un gol en tres amistosos ayuda a entender por qué el delantero continúa siendo la incorporación prioritaria. La plantilla cuenta, además de con los tres delanteros conocidos como son Ribeiro, Caye y Marcelo, con jugadores capaces de actuar por detrás del punta y aportar llegada desde la segunda línea, como Toni Villa, Dacosta, Ajenjo o Billups. Eso sí, se espera a un futbolista que marque las diferencias.

Tampoco hay prisa para las bajas

La calma que el Cartagena mantiene con el delantero se extiende al capítulo de salidas. Íñigo Vélez trabaja actualmente con un grupo amplio y existen posiciones en las que la competencia supera las dos alternativas habituales. Aun así, el club todavía no ha fijado cuántos futbolistas deberán abandonar la plantilla.

«Se verá. Todavía no sabemos exactamente cuántos jugadores van a tener que salir y, según vayamos teniendo claras las situaciones, las iremos trabajando», indicó Alonso. El dirigente también aseguró que no existe en estos momentos ninguna salida cercana y que ni siquiera está cerrado el número definitivo de jugadores que deberán buscar otro destino. Además, contempla que algunos jóvenes continúen entrenándose cerca del primer equipo, pero compitan con licencia del filial.

Esa posibilidad permite conservar futbolistas con margen de crecimiento sin ocupar determinadas fichas del primer equipo. «Es algo que no pasamos por alto y que se valora», explicó Alonso. Por este motivo, el número de bajas podría ser inferior al calculado desde fuera del club: «A lo mejor son menos de las que se estiman o se creen».

Aunque ya se han conocido situaciones como la de Marco Carrascal, que no tendría ficha, o la de Pablo Moya, con permiso para encontrar un nuevo destino, el excenso de efectivos todavía debe resolverse. El rendimiento durante la pretemporada, la aparición de propuestas y la fórmula de las licencias del filial terminarán determinando quiénes permanecen.

El Cartagena afronta así las últimas semanas de preparación con dos frentes abiertos, pero sin precipitación. Quiere incorporar un delantero que eleve el potencial ofensivo y necesita ajustar un grupo numeroso, aunque en ambos casos prioriza tomar decisiones que no comprometan el proyecto. El mensaje de Víctor Alonso es inequívoco: hay trabajo pendiente, pero la prisa no marcará el mercado albinegro.