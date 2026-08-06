Diego Mira: "Estamos el año trabajando para jugárnosla en un momento"

Los Campeonatos de Europa de París de natación tendrán representación murciana. Diego Mira Albaladejo (Santomera, 5 de septiembre de 2001) competirá el lunes en los 4x100 estilos y el martes en los 200 espalda. En dos días se jugará meses y meses de preparación: «Estamos trabajando todo el año para jugárnosla en un momento», dice un nadador que el año pasado fue sexto en el Europeo en piscina corta y que llega a la capital de Francia con un aún escaso bagaje internacional.

Mira vive y entrena en Sabadell desde hace seis años. No es el típico nadador que empezó a destacar desde muy joven. Su caso es diferente. Ha sido en los últimos tiempos cuando realmente se ha dedicado en cuerpo y alma a la natación. «Dentro del equipo español, aunque sea de los mayores, me falta mucho bagaje en este tipo de competiciones. Es mi tercer Europeo, pero el de 2022 fue un poco de rebote y no estuve allí por tener las mínimas. El otro fue en Lublin el año pasado en piscina corta, y ahora me voy a encontrar un nivel muy fuerte, porque en Europa ha subido mucho. Pero también tengo una madurez que me va a ayudar», afirma antes de viajar hasta París después de varios días concentrado en el CAR de Barcelona junto al resto del equipo nacional.

Diego Mira, en el último Campeonato de España de piscina corta / L.O.

A su favor cuenta con que «no he tenido ningún problema muscular que me haya impedido entrenar. Han sido meses duros, con mucha carga», explica, para añadir que sus sensaciones son positivas: «Mi entrenador dice que estoy en un buen momento, me noto con bastante confianza tanto para el Europeo como para después afrontar los Juegos del Mediterráneo. Solo he notado en los últimos días unas ligeras molestias en el abductor, pero de aquí al lunes se habrán disipado», puntualiza.

Mira no quiere autopresionarse con una meta en los Europeos, pero sí tiene claro dónde puede estar al final: «Establecer una meta y un objetivo está muy bien, pero yo voy a ir a disfrutar porque mis mejores competiciones me han salido disfrutando al máximo de ellas. El nivel del campeonato es alto, pero considero que puedo estar en una final y luchar por meterme entre los cinco primeros», comenta, para añadir que considera que su presencia en París «es un regalo a una carrera de fondo en un deporte donde puedes tropezar, pero te tienes que levantar una y otra vez».

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Diego Mira, tocando la campana tras conseguir el récord de España / RFEN

Pese a que durante gran parte de su carrera su especialidad ha sido la espalda, ahora se ha decantado por los estilos. De hecho, en noviembre de 2025 batió el récord nacional de los 400 en piscina corta con un tiempo de 4:04.83: «He hecho una conversión a los estilos que creo que va a ser difícil ya de cambiar. Me encuentro muy cómodo, me ayuda para centrarme en varias cosas a la vez y no me agobia tanto», termina diciendo un deportista que tendrá dos oportunidades de brillar en los Europeos.