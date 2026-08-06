Carlos Alcaraz retrasa su vuelta para no asumir riesgos con la muñeca

Sorprendió la noticia lanzada por el Cincinnati Open en la madrugada del martes al miércoles y disparó los rumores, pero la realidad es diferente. Carlos Alcaraz no reaparecerá la próxima semana en el Masters 1000 que se disputa en Ohio, pero lo hará solo por precaución, no porque haya dado un paso atrás en la recuperación de su muñeca derecha, esa que le impide estar en competición desde que el pasado 14 de abril le empezara a dar problemas durante un partido de primera ronda del Open de Barcelona.

Todo estaba planificado para que la próxima semana viajara el murciano hasta Estados Unidos. Sin embargo, en su equipo técnico existía cautela. Los entrenamientos se están desarrollando con normalidad, pero el entorno del jugador ha entendido que lo más recomendable es esperar un poco más. Regresar después de tanto tiempo de inactividad requiere de un rodaje al cien por cien. Y a Carlos Alcaraz aún le falta un poco para poder competir al máximo.

Entrenamiento de Carlos Alcaraz en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar / Israel Sánchez

Horas después de anunciar la organización del torneo de Cincinnati que el de El Palmar se caía de la lujosa lista de participantes, Alcaraz apareció ayer mañana de nuevo por las instalaciones de la Real Sociedad Club de Campo. En ningún momento dio síntomas de haber experimentado un paso atrás en su recuperación. Todo lo contrario. En esta ocasión tuvo como sparring a Carles Hernández Mas, de 25 años y ligado a la academia de Juan Carlos Ferrero. Al igual que el murciano Pablo Martínez, con el que había trabajado dos días, el alicantino está en una universidad estadounidense, en su caso Mississippi State, una opción que cada día usan más los tenistas que quieren abrirse camino en el deporte. Bajo un sol de justicia, Alcaraz y Hernández desarrollaron un partido de entrenamiento ante la mirada de socios del Club de Campo. Todo transcurrió como en los días anteriores, sin sobresaltos, con el murciano golpeando con fuerza con su derecha y exprimiéndose al máximo.

Sin rodaje para el US Open

Carlos Alcaraz, tras renunciar a Cincinnati, se queda, por tanto, sin un torneo previo donde poder medir su estado de forma y adquirir ritmo de competición antes del US Open, donde ahora, tras esta decisión, hay dudas de que esté, aunque la idea de jugar sigue en la cabeza del tenista. Sí que hay una posibilidad de poder verlo antes, en este caso en un ATP 250, como hizo en 2023 cuando estuvo más de cien días de baja. Es el torneo de Winston-Salem, que se disputará, al igual que el US Open, en pista rápida. Se jugará entre el 23 y el 29 de agosto, justo antes del último Grand Slam de la temporada, donde el murciano triunfó el año pasado por segunda vez. Sin embargo, esta vía no entra en sus planes.

Juanjo Moreno, fisio de Alcaraz, estira el brazo del tenista antes del inicio del entrenamiento. | ISRAEL SÁNCHEZ / Israel Sánchez

Si se pierde el ‘grande’ de Nueva York, será el tercero consecutivo donde no compite. Comenzó el año triunfando en el Abierto de Australia, el único que le faltaba en su palmarés, pero después no ha podido estar por la lesión de la muñeca derecha ni en Roland Garros ni en Wimbledon.

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En el camino se ha dejado sin poder defender unos cinco mil puntos, que serán seis mil por su ausencia en Cincinnati, donde ganó en 2025. Pero esto es lo que menos preocupa al tenista y su equipo técnico, que están priorizando una recuperación total aunque los plazos se están alargando más de lo deseado. La consigna es clara: no tomar ni un solo riesgo, como ha venido haciendo desde que allá por el mes de abril surgieron unos problemas en la muñeca de los que nunca se han dado detalles explícitos.