Carlos Alcaraz mantendrá el número 2 del ranking ATP hasta finales de agosto tras la caída de Zverev

La sorprendente derrota de Alexander Zverev en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal tiene consecuencias para Carlos Alcaraz. El murciano, que el pasado lunes recuperó el número 2 del mundo, necesitaba que el alemán cayera a las primeras de cambio en el trofeo canadiense. Y esa situación se dio en el duelo ante el holandés Tallon Griekspoor, quien tras perder el primer set en el tie break, ganó los dos siguientes para avanzar a tercera ronda. Por ello, Zverev aparecerá la próxima semana con 30 puntos menos en su cuenta particular, quedándose en 8.090 por los 8.160 del jugador de El Palmar.

Alcaraz y Zverev en una imagen de archivo / Associated Press/LaPresse

¿Hasta cuándo tiene garantizado el número 2?

Por ello, hasta que no acabe el Masters 1000 de Cincinnati, al que ha renunciado Carlos Alcaraz, que ha priorizado los entrenamientos a la competición para terminar de recuperarse al cien por cien de la lesión de muñeca que le tiene de baja desde el pasado mes de abril, seguirá siendo el número 2 del mundo. Es decir, hasta el 24 de agosto, un día después de la final del campeonato que se celebra en Ohio.

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Bajará a 7.160 tras Cincinnati

El pupilo de Samuel López perderá los 1.000 puntos que sumó el año pasado al conquistar el torneo, por lo que se quedará en 7.160 y la desventaja que tendrá en ese momento con el alemán dependerá del resultado de este, que el año pasado cayó en semifinales frente al murciano y, por lo tanto, sumó 400 puntos. Y si Zverev cae en segunda ronda, es decir, en su primer partido en el próximo Masters 1000, perderá 355 puntos, por lo que verá reducida su cuenta a 7.735, una cifra en cualquier caso que le permitirá llegar al US Open como número 2 del mundo, evitando así a Jannik Sinnner hasta la final. Alcaraz volverá a ser el 3 antes del torneo de Nueva York, donde aún no está confirmada su presencia y defenderá los 2.000 puntos que sumó hace un año por su victoria.