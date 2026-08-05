El UCAM Murcia internacionaliza más su equipo de la Liga U22

El UCAM Murcia CB no solo tiene cerrada la plantilla de su primer equipo. También ha completado el conjunto que participará por segunda temporada en la Liga U22. Y lo ha hecho adquiriendo más talento internacional. A las órdenes de Nino Solana continuarán jóvenes murcianos como Darío Parra, internacional en categorías inferiores, y Pablo Sevilla. No estarán ya Lee Aaliya, quien está pendiente de su salida a la NCAA, y el santomerano Fernando Ramírez, quien tras no encontrar hueco en la liga universitaria estadounidense, ha optado por incorporarse a un equipo de una liga de desarrollo previa donde intentará llamar la atención de los reclutadores de la NCAA.

Seis caras nuevas tendrá el plantel de U22, por el que el club sigue apostando fuerte. Y uno de ellos llama poderosamente la atención. Se trata de Wu Jiahao, un pívot chino de 2,13 metros de estatura. Su fichaje ha llegado por una recomendación del exjugador del club Nemanja Radovic. El montenegrino, a través de un amigo, recibió videos de Jiahao, que se encontraba en esos momentos trabajando en un campus de perfeccionamiento en Alicante. El espigado pívot habría brillado en la liga juvenil sub-21 de China el pasado mes de mayo, donde promedió 22,4 puntos y 11,6 rebotes. «Se mueve muy bien y siempre va de cara al aro», le dijo Radovic a Juan Antonio Martínez, director de cantera, y Alejandro Gómez, director general, quienes visionaron los videos y decidieron llevar a cabo el fichaje. El jugador quería probar en España y ha encontrado en el UCAM Murcia el escenario donde tratar de darse a conocerse a nivel europeo.

Darío Parra / FIBA

También desde otro país ha llegado el dominicano Daniel Estrella, un joven de 19 años y 1,88 metros de estatura que ha militado en el Bameso de su país. En su caso, llega con el aval de haber destacado en torneos sub-25 de la República Dominicana, promediando 25 puntos por partido.

El resto de incorporaciones son jugadores que ya militaron la pasada campaña en la Liga U22 o nacionales. Desde el Granada ha llegado el ala pívot Gaye Khalifa, senegalés de 19 años que con el club andaluz promedió 14,9 puntos y 8,7 rebotes, y que también destacó por provocar muchas faltas personales -lanzó una media de 7 tiros libres-. Su actuación más sobresaliente fue, precisamente, contra el UCAM en un partido donde anotó 35 puntos y capturó 11 rebotes. También desde Granada, aunque en este caso desde el equipo de EBA de Motril, ha llegado el alero de 2,01 metros Pablo Fernández, internacional sub-18 en 3x3.

Plantilla del equipo U22 UCAM Murcia Juver de la pasada temporada / ACB Photo-Javier Bernal

El base Juani Marcos no ha sido el único jugador procedente del Barça que ha recalado este verano en el UCAM. También lo ha hecho para el plantel U22 el base-escolta leonés Dani González, de 19 años y 1,90, que promedió con los azulgranas 4,2 puntos, 3,6 rebotes y 3,3 asistencias. Llegó a debutar en ACB a las órdenes de Xavi Pascual, quien lo utilizó en seis encuentros. Igualmente también tiene pasado en el club catalán una incorporación más, Alan García Borrego, un alero internacional sub-19 que nació en octubre de 2007 y que jugó 14 partidos el curso pasado con el Albacete en Segunda FEB, con el que logró el ascenso.

Joao Neves, del UCAM Murcia, frente al Rostock Seawolves en la FIBA Europe Cup. / FIBA EUROPE CUP

Junto a estos jugadores también estarán otros con trayectoria consolidada ya en el club como el brasileño Joao Neves y el molinense Pablo Sevilla, quienes ya han debutado a las órdenes de Sito Alonso, el checo Samuel Nohel, Nico Marina, Diego Berruga, Marco Considine, el eslovaco Rybar Matus, el júnior holandés Jason Mettes, quien se acaba de proclamar campeón de Europa con la selección de Países Bajos, el torreño Darío Parra, que también sigue siendo júnior, y Santiago Esono, de 16 años de edad.

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Cláusula ‘anti Fabián Flores’

Muchos de estos jugadores tienen en sus contratos la cláusula ‘anti Fabián Flores’ que aplica el club a los jóvenes que cuentan con mayor proyección. El objetivo es evitar que se marchen a la NCAA sin dejar una compensación económica al club. Desde el verano pasado, cuando el pívot de Alcantarilla rescindió su contrato aprovechando un vacío legal entre el baloncesto FIBA y la liga universitaria estadounidense, la entidad incorpora en el contrato de todos ellos esa cláusula con el fin de recuperar la inversión realizada en sus carreras deportivas.