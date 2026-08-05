El UCAM Murcia se da un festín ante el Mazarrón

El UCAM Murcia continúa dando pasos firmes en su preparación veraniega. El conjunto de Checa goleó con autoridad al Mazarrón (6-0) en un amistoso que dejó patente la diferencia de categoría entre ambos equipos, pero también el distinto punto de preparación en el que se encuentran a estas alturas del verano. Los universitarios, con más carga de trabajo acumulada y un ritmo muy superior, dominaron de principio a fin y dejaron prácticamente sentenciado el encuentro antes del descanso.

Desde el pitido inicial quedó claro que el UCAM iba a imponer su ley. La circulación de balón, la intensidad en la presión y la velocidad en las transiciones desbordaron a un Mazarrón que apenas encontró la forma de contener las acometidas azul y doradas. El premio no tardó en llegar. En el minuto 6, Dani Aquino inauguró el marcador al rematar de cabeza un buen envío al área y colocar el 1-0.

El tanto dio aún más confianza a los universitarios, que monopolizaron la posesión y apenas concedieron acercamientos a su rival. El Mazarrón trató de mantenerse ordenado, pero sufrió para seguir el ritmo de un UCAM mucho más dinámico y con mayor velocidad de ejecución.

El propio Dani Aquino volvió a aparecer en el minuto 25 para ampliar la ventaja. El atacante resolvió con tranquilidad un mano a mano ante el guardameta visitante y firmó su doblete particular. Apenas hubo tiempo para que el Mazarrón asimilara el golpe, porque cinco minutos más tarde llegó el tercero. Julio Iglesias se sacó un potente disparo desde la frontal que terminó en el fondo de la portería, culminando una primera media hora de absoluto dominio universitario.

El vendaval ofensivo todavía no había terminado. En el minuto 33, el colegiado señaló un penalti que Alberto Soto transformó con seguridad para establecer el 4-0. El encuentro quedó prácticamente resuelto antes del intermedio, reflejando sobre el césped la superioridad de un UCAM que fue muy superior tanto en intensidad como en eficacia.

Tras el paso por los vestuarios, el choque perdió revoluciones. Las numerosas sustituciones habituales en este tipo de compromisos de pretemporada redujeron el ritmo del juego y el partido se volvió mucho más pausado. Aun así, el conjunto de Germán Checa siguió controlando el encuentro sin pasar ningún tipo de apuro.

Los dos últimos goles también llegaron desde el punto de penalti. Karim transformó el primero de ellos para firmar el 5-0, mientras que Mati Castillo cerró la goleada con el definitivo 6-0, completando una tarde muy cómoda para los universitarios.

Más allá del resultado, el encuentro volvió a dejar sensaciones positivas para un UCAM Murcia que continúa afinando su puesta a punto y mostrando una evolución constante durante la pretemporada. La intensidad mostrada en la primera mitad y la facilidad para generar ocasiones invitan al optimismo cuando apenas resta una semana para que llegue la hora de la verdad.

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El próximo compromiso será ante el Orihuela este sábado y el siguiente, dentro de siete días ya será oficial. El equipo universitario abrirá la temporada con la disputa de la Copa Federación frente al Unión Molinense.