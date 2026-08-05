Toni Villa: "Quería sentirme querido y en Cartagena me lo han dado"

El FC Cartagena ha presentado oficialmente a Dacosta, Javi Ajenjo y Toni Villa, tres de sus incorporaciones para reforzar la parcela ofensiva del equipo dirigido por Íñigo Vélez. Los nuevos jugadores albinegros explicaron los motivos que les llevaron a aceptar la propuesta del club y mostraron su ambición ante el nuevo proyecto.

El primero en intervenir fue Dacosta, quien reconoció la importancia que tuvo Íñigo Vélez en su decisión. Ambos coincidieron anteriormente en la Ponferradina y el futbolista guarda un buen recuerdo de aquella etapa.

«Cuando salió la posibilidad también estaba el factor de que había tenido a Vélez en la Ponferradina. Una vez que se dio la oportunidad, decidí que este era el sitio donde quería venir. Fue todo natural y rápido», explicó.

El nuevo jugador albinegro considera fundamental contar con un entrenador que ya conoce sus cualidades y su forma de trabajar. «Íñigo fue una parte muy importante. En Ponferrada le sacó bastante rendimiento al equipo y también a mí. Pude disfrutar y exponer mis cualidades al máximo nivel», señaló.

Dacosta también valoró el proyecto que le presentó el Cartagena y su intención de recuperar el protagonismo perdido. «Me hicieron ver que querían que este volviese a ser el Cartagena. Es algo compatible con mi idea de presente y de futuro. Compaginamos bien en esa idea y eso es lo que me hizo venir», afirmó.

En sus primeros días en la ciudad, el calor ha sido la principal diferencia que ha encontrado. Deportivamente, afronta con ilusión la composición del grupo y la presencia de numerosos clubes históricos. También destacó el papel que puede desempeñar la afición durante la temporada.

«Por lo que pude ver al final del año pasado, es una afición que se hace notar mucho y que empuja dentro del campo. En el amistoso del otro día, con la grada que se abrió, ya se hizo notar. Va a ser un punto muy importante para nosotros», aseguró.

Ajenjo no siente presión por los goles

Javi Ajenjo, por su parte, descartó que exista presión entre los jugadores de segunda línea por la falta de acierto mostrada durante los primeros encuentros de pretemporada. El centrocampista confía en que el trabajo terminará dando sus frutos.

«Presión ninguna. Los goles acabarán llegando y para eso estamos trabajando. Hemos venido para aportar desde la segunda línea. Hay mucha calidad en esa zona», manifestó.

Ajenjo explicó que el interés del Cartagena se produjo desde el inicio del mercado y que la insistencia tanto de la dirección deportiva como del entrenador resultó decisiva. «Desde el principio del mercado me querían y me dieron mis tiempos. Insistieron mucho y creo que no hay mejor sitio en el que poder crecer», indicó.

El futbolista se mostró dispuesto a actuar en diferentes zonas del centro del campo, aunque reconoció que se siente especialmente cómodo cuando puede recibir con el juego de cara. Su objetivo será continuar progresando y aumentar su aportación ofensiva.

«Soy un chico que quiere crecer, que está en pleno crecimiento y que quiere seguir con el objetivo de marcar goles y dar asistencias. El trabajo no me va a faltar nunca y después el campo decidirá», declaró.

La elevada competencia existente en el centro del campo tampoco le preocupa. Ajenjo entiende que la presencia de numerosos jugadores puede elevar el nivel colectivo: «Todo jugador confía en sí mismo. Sé que hay mucha competencia, pero eso es muy bueno para el equipo. Cada uno nos hace mejor al otro».

Toni Villa: cariño, responsabilidad y gol

Toni Villa cerró la presentación relatando que su fichaje comenzó con un mensaje de Íñigo Vélez. «Fue sencillo. Íñigo me mandó un WhatsApp y mostró interés rápidamente. A partir de ahí yo también empecé a mostrar interés por unirme al Cartagena», explicó.

El atacante aseguró que conocía la trayectoria del club y lo que representa antes de valorar su situación actual. También admitió que manejaba otros intereses, pero priorizó sentirse valorado.

«Había los típicos intereses y al final del mercado siempre salen cosas, pero yo quería sentirme querido. Quería sentir el cariño y donde creo que me lo han dado es donde he ido», afirmó.

Villa no considera su llegada al Cartagena como un paso atrás, sino como un desafío distinto dentro de su carrera. La cercanía y la posibilidad de jugar ante los suyos aumentan su motivación: «Es un reto diferente y una responsabilidad nueva que me hacía ilusión vivir. Tenía ganas de jugar para los míos y sentir también esa responsabilidad».

En el aspecto táctico, aclaró que se considera más interior que extremo, aunque su movilidad le permite desenvolverse en varias posiciones. «Por mucho que durante mi carrera haya partido desde la banda, siempre he tenido tendencia interior. En la mediapunta me desenvuelvo bien. La movilidad es algo bueno de mi juego e intentaremos aprovecharla», señaló.

El futbolista también asumió que deberá incrementar su presencia en el área para ayudar a solucionar la falta de gol. «Siento presión y responsabilidad más que nunca. Los números nunca han sido mi fuerte porque he practicado otro tipo de fútbol, pero aquí necesitamos hacer goles y llegar con contundencia. Intentaré pisar más el área, aparecer en zonas con opciones de marcar y probar más suerte», concluyó.