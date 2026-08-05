El Real Murcia sentencia al Cieza en media hora en el trofeo de Lorca

El Real Murcia jugará el miércoles 12 de agosto la final del XII Trofeo Manny Pelegrín tras imponerse al CD Cieza, de Segunda RFEF, por 4-1. A la media hora de juego, el equipo de SergiGuilló ya había dejado el partido visto para sentencia. En un césped bastante seco, muchas butacas sucias, cabinas de prensa sin luz desde hace seis meses, la mitad de los aseos cerrados en la tribuna, y muchos focos fundidos de las torretas, se disputó el primer partido de pretemporada en el estadio Artés Carrasco. En el palco, la plana mayor del Real Murcia y directivos del Cieza. Se jugaba la primera de las semifinales del XII Trofeo Manny Pelegrín, que se disputa en homenaje al actual jugador del Molinense Andrés Carrasco, quien también se encontraba en el palco presidencial. El Real Murcia vistió con camiseta blanca y pantalón rojo, mientras que el Cieza, todo de negro. Ninguno con su indumentaria habitual.

Sobre el campo, un Real Murcia, candidato al ascenso a Segunda División, y un Cieza, recién llegado a la Segunda RFEF. Los de Sergi Guilló jugaron con Piñeiro en la meta y laterales muy abiertos con libertad de subir al ataque, sobre todo, Cristo. Héctor Pérez y Jorge Sánchez fueron los centrales. Muy buen impresión ofrecieron los hombres del medio campo, Javi Mier y Yoldi. Por dentro, en los costados, Javi Moreno y Mounir. Libertad de movimientos para Chema Nuñez y Reyes.

El Murcia fue muy superior en la primera parte. Sin embargo, el primero en avisar fue el Cieza. En el primer minuto de juego, disparó Aulló y respondió Piñeiro con una gran intervención. Poco más ofreció el equipo de José Miguel Campos. Los granas no quisieron sorpresas y empezaron a mover el esférico muy rápido. Los balones a la espalda de los defensas ciezanos sorprendían una y otra vez. El primer tanto murcianista llegó a balón parado. Funcionó la estrategia. Falta al borde del área ciezana que botó Chema Nuñez al segundo palo, y allí apareció Javi Mier, quien por bajo batió a Ventura.

El balón estaba siendo del Real Murcia, quien se gustaba en algunas acciones. Los ciezanos no metían ni miedo y encima daban muchas facilidades en la salida del balón. El segundo gol lo anotó Chema Nuñez tras certero disparo desde la frontal del área a los diecisiete minutos.

Una defectuosa salida de balón de la defensa ciezana permitió a Javi Moreno marcar el tercero cuando se llegaba a la media hora con disparo cruzado dentro del área. La defensa del equipo de Campos, sobre todo los centrales, fue muy débil. Al descanso se llegó con una clara superioridad del Real Murcia ante un débil Cieza.

Ficha técnica Real Murcia: Piñeiro, Cristo, Héctor Pérez, Javi Mier, Chema Núñez, Javi Moreno, Mounir, Olmedo, Alonso Yoldi, Reyes y Jorge Sánchez. Tambien jugaron: Manu García, Jorge Mier, Rojas, Alberto González, Bustos, Palmberg, Óscar Gil, Jorquera, Eloy Sánchez, Seyran, Adebayo, Meca y Raúl Martínez. CD Cieza: Ventura, Agullo, Rafa Ortiz, Ebuka, Aitor, Nil Caldero, Diego Rodríguez, Domi, Tassemombedo, Pitu y Quindimil. También jugaron: De la Calzada, Luna, Javi Vera, Saúl, Guerrero, Aguirre, Tornero, Dauda, Campos, Marsu, Hugo Bernal y Belmonte. Arbitro: Alejandro Clemente. Amonestó a Quindimil y Javi Vera, del CD Cieza. GOLES: 1-0. Minuto 7: Javi Mier. 2-0. Minuto 17: Chema Núñez. 3-0. Minuto 30: Javi Moreno. 4-0. Minuto 64: Seyran. 4-1. Minuto 85: Dauda. Campo: Estadio Artés Carrasco de Lorca.1.000 personas.

De entrada no hubo muchos cambios en el inicio del segundo tiempo. El Cieza, pese a llevar en contra una importante renta, no se descompuso. Muchos hombres por detrás del balón y no le importaba que lo tuviera el Real Murcia. Al menos mejoraron la imagen del primer tiempo. Los de Guilló tuvieron tuvo el cuarto tanto a los cincuenta y nueve minutos, pero Raul Martínez se entretuvo en exceso delante de De La Calzada con todo a favor.

Pasado el cuarto de hora llegó el carrusel de cambios. El Real Murcia hizo seis de una tacada y el Cieza, dos. Cuando los granas imprimía velocidad a sus acciones ofensivas, se convertían en un quebradero de cabeza para los defensores ciezanos. El cuarto tanto era cuestión de tiempo. Llegó en el minuto 64. Recibió Seyran dentro del área, disparó cruzado y el resto lo puso De la Calzada.

El Cieza pudo marcar el del honor poco después, pero Pitu, que realizó una gran acción individual, no supo culminar. Entre la pausa para la hidratación y los numerosos cambios, no se jugó mucho en el último cuarto de hora.

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El mejor juego del Cieza en el tramo final del partido encontró premio. A falta de cinco minutos, Dauda marcó un golazo tras carrerón de medio campo, con gran disparo, ante Manu García.