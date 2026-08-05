Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio camión cisterna Fuente ÁlamoDeuda Hacienda municipios MurciaGafas eclipsePalos de escoba droga Murcia
instagramlinkedin

Fútbol

Se reactiva la operación Julián Álvarez: Deco se encuentra en Madrid para reunirse con el agente del jugador

Flick espera que Deco fiche un '9' para el Barça: "Sabemos que tenemos que hacer algo"

Deco atiende una llamada desde el palco de Montjuïc.

Deco atiende una llamada desde el palco de Montjuïc. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Max Pérez

El Barça sigue con Julián Álvarez en el punto de mira, es el objetivo principal de este verano. Tras unas semanas de poca acción, Deco y João Amaral vuelven a la carga. Ayer por la noche llegaron a Madrid y, según 'Sport' y 'Jijantes', tienen prevista una cumbre inminente con Fernando Hidalgo, representante del futbolista argentino.

La rotunda negativa del Atlético de Madrid complica y mucho la operación, es por ello que la reunión tiene como objetivo trazar la estrategia del fichaje y valorar cuáles serán los próximos movimientos.

Álvarez ya dejó claro durante el Mundial que "lo mejor para todos es una transferencia" y que busca cumplir un sueño. Pero pese a la insistencia del jugador, el club colchonero no cambió su posición.

Negaciones rotundas y denuncias

Su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, aún se mostró más rígido: "Recientemente, escuché unas declaraciones del presidente del Barça diciendo que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita y es que no queremos transferirlo, y no aceptaremos ni una oferta de 100, ni de 150, ni de 200 millones por Julián Álvarez", aseguró.

Las relaciones entre ambos clubes son malas, el Atlético incluso presentó una denuncia ante la RFEF y la FIFA por un acercamiento indebido al jugador. La entidad rojiblanca matiza que el Barcelona mantuvo contactos con el jugador sin su permiso, pese a que el atacante tiene contrato vigente con el Atlético hasta junio de 2030.

La directiva azulgrana cree que denuncia no tendrá consecuencias al sostener que fue el propio Julián Álvarez quien manifestó públicamente su deseo de abandonar su club.

Una reunión para la esperanza

En medio de esta tormenta, Deco y João Amaral buscan un ápice de luz en Madrid para hacer lo imposible realidad. El encuentro no significa que el fichaje sea una realidad. Al contrario. El fichaje es muy enrevesado debido a la inmovilidad del Atlético.

Noticias relacionadas

No obstante, mientras exista una oportunidad por muy pequeña que sea, el club presidido por Joan Laporta no se dará por vencido.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La tierra no da tregua en la Región: tercer terremoto en menos de dos semanas
  2. El incendio de un camión cisterna obliga a evacuar a los vecinos de una pedanía de Fuente Álamo por riesgo de explosión
  3. Murcia: una región sin personalidad propia
  4. ¿Cuánto debe cada ayuntamiento de la Región de Murcia a Hacienda? Las cantidades, municipio a municipio
  5. Gafas para ver el eclipse solar en Murcia: dónde conseguirlas, cuánto cuestan y cómo saber si son seguras
  6. La púa económica pendiente con Hacienda se eleva para más de una decena de ayuntamientos de la Región de Murcia
  7. Un sexagenario ocultaba en palos de escoba y fregonas la droga que vendía en su bar del Barrio del Progreso en Murcia
  8. ¿Se verá el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia? Consulta la visibilidad municipio por municipio y los horarios del evento

El fuego prende a las puertas de Calasparra y activa un amplio dispositivo de extinción

El fuego prende a las puertas de Calasparra y activa un amplio dispositivo de extinción

Un dron de origen desconocido con posible carga explosiva obliga a cerrar el aeropuerto de Leipzig

Un dron de origen desconocido con posible carga explosiva obliga a cerrar el aeropuerto de Leipzig

Un estudio de la UMU abre un nuevo horizonte en la generación de células madre para combatir leucemias y linfomas

Un estudio de la UMU abre un nuevo horizonte en la generación de células madre para combatir leucemias y linfomas

De un tributo a Estopa a un tobogán gigante: estas son las fiestas populares de agosto en las pedanías de Murcia

De un tributo a Estopa a un tobogán gigante: estas son las fiestas populares de agosto en las pedanías de Murcia

El antiguo aeropuerto de San Javier cambia pasajeros por startups y empresas del aeroespacio

El antiguo aeropuerto de San Javier cambia pasajeros por startups y empresas del aeroespacio

El UCAM Murcia se da un festín ante el Mazarrón

El UCAM Murcia se da un festín ante el Mazarrón

Virginia Martínez pide un Pleno extraordinario para mostrar el rechazo a la reubicación de menores provenientes de Ceuta

El PSOE denuncia que solo dos de los quince parques del CEIS en la Región están equipados para responder ante un gran terremoto

El PSOE denuncia que solo dos de los quince parques del CEIS en la Región están equipados para responder ante un gran terremoto
Tracking Pixel Contents