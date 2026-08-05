Baloncesto
El equipo ‘Eze y sus niñas’ se proclama campeón del torneo 3x3 La Manga
El equipo ‘Exe y sus niñas’ se proclamó campeón del 3x3 La Manga de la AD Marme, que se celebró a orillas del Mar Menor en el polideportivo del municipio de San Javier. El resto de campeones fueron ‘Los choques de Samu’, en minibasket masculino, ‘Nill’, en promesa femenino, ‘Juan y 3 más’, en promesa masculino, ‘Triple queen’, en infantil femenino, ‘CB Descansa’, en infantil masculino, y ‘Gold Panther’, en mini femenino. El campeonato de La Manga fue la antesala de una de la gran cita del verano para el baloncesto de la Región, que será el 3x3 La Ribera, que se disputará en Santiago de la Ribera el sábado y el domingo con una participación que volverán a superar el centenar de conjuntos. Los tres primeros en cada una de las categorías fueron los siguientes:
Absoluta masculina :
1- Eze y sus niñas
2-Road to infante
3- Los demonios llorones
Mini masculino:
1-Los choques de Samu
2-The goats
3-jugó plástico
Promesa femenino
1-Nill
2- six seven elevado a 4
3- las sin cambio
Promesas masculina
1-Juan y 3 más
2-inafuma ibeben
3-Lockdown
Infantil femenino
1-Triple queen
2-Los panters
3-Cucubarsi
Infantil masculino
1-Cb descansa
2-Panathimankos
3-Arthur y sus colegas
Mini femenina
1-Gold Panther
2-Rayo McQueen
3-Triple doble
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