Derbi regional y exigencia máxima: así son las pretemporadas de ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena

ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena ya tienen definidos sus respectivos caminos hacia el comienzo de una temporada cargada de retos. Los dos grandes representantes del fútbol sala regional afrontarán durante las próximas semanas una preparación marcada por la exigencia, los rivales de primer nivel y un enfrentamiento directo. El derbi de la Copa Presidente será el punto de unión entre dos calendarios diferentes.

ElPozo: Paso a paso hasta la Supercopa

ElPozo Murcia ha diseñado una pretemporada equilibrada con el objetivo de adquirir ritmo competitivo de manera gradual. El conjunto charcutero disputará cuatro encuentros de preparación durante agosto, una hoja de ruta pensada para repartir esfuerzos, asimilar conceptos tácticos y fortalecer la cohesión del grupo antes del comienzo de la competición oficial.

La primera prueba llegará el 14 de agosto frente al Servigroup Peñíscola. El equipo castellonense, asentado entre los conjuntos más competitivos del panorama nacional, servirá para medir las primeras sensaciones de los murcianos después de las semanas iniciales de trabajo físico y táctico.

Cinco días después, el 19 de agosto, ElPozo se desplazará hasta tierras almerienses para enfrentarse a El Ejido Futsal. Será un encuentro de perfil diferente ante un adversario intenso y combativo que obligará a los jugadores charcuteros a elevar su despliegue físico.

El plato fuerte llegará el 22 de agosto en el pabellón La Aceña de Mazarrón. ElPozo y Jimbee Cartagena volverán a verse las caras en la final de la Copa Presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, programada para las 21:30 . Además del aliciente deportivo y de la rivalidad regional, el encuentro tendrá un destacado componente solidario, ya que su recaudación se destinará a la Fundación Dr. Pérez Pallarés.

La preparación de ElPozo concluirá el 26 de agosto ante el Zambú Pinatar. Será la última oportunidad para corregir detalles antes de la Supercopa de España.

Jimbee Cartagena: seis pruebas de nivel con aroma Champions

El Jimbee Cartagena, por su parte, ha apostado por una pretemporada de máxima exigencia. Después de comenzar los entrenamientos el 3 de agosto, el equipo dirigido por Duda afrontará seis encuentros. Cinco de ellos serán ante clubes que participarán en la próxima Champions League.

El primer gran examen tendrá lugar en el IV Torneo Internacional Mucho Más de Valdepeñas. Los cartageneros se enfrentarán al FC Barcelona en semifinales el 15 de agosto, a partir de las 11:00. Al día siguiente disputarán la final o el encuentro por el tercer puesto frente al anfitrión, Viña Albali Valdepeñas, o el RSC Anderlecht belga.

Tras el derbi de la Copa Presidente en Mazarrón, el Jimbee viajará a Portugal para participar en el prestigioso Record International Masters Futsal. Allí le esperan dos adversarios de enorme entidad: el Benfica, el sábado 29 de agosto, y el Sporting de Portugal, el domingo 30. Ambos encuentros comenzarán a las 16:00.

La última prueba se celebrará el 4 de septiembre frente al Sur Seeds El Ejido, en tierras almerienses. Dos pretemporadas con recorridos distintos, pero un mismo propósito: que ElPozo y Jimbee lleguen al inicio de la campaña con las máximas garantías y preparados para volver a pelear por objetivos ambiciosos.