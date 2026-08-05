Carlos Alcaraz prepara su regreso más difícil

Cuando resta poco más de una semana para que se produzca su esperado regreso a las pistas en el Masters 1000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz continúa con su puesta a punto en la Real Sociedad Club de Campo, donde ayer realizó una intensa sesión de entrenamiento a las órdenes de su equipo. Después de trabajar el pasado sábado en El Palmar y el lunes en Alicante, en ambos casos con el murciano Pablo Martínez como rival al otro lado de la pista, la segunda sesión de la semana previa a su reaparición, donde apareció sin las rastas en el pelo con las que sorprendió hace unos días, se centró en aspectos técnicos bajo la dirección de Samuel López con la ayuda de Álvaro Alcaraz, hermano del número 2 del mundo.

Juanjo Moreno, fisio de Alcaraz, estira el brazo del tenista antes del inicio del entrenamiento. | ISRAEL SÁNCHEZ / Israel Sánchez

Después del gimnasio, Alcaraz apareció por las pistas sobre las once de la mañana en una jornada de intenso calor para continuar con esa cuenta atrás para el Cincinnati Open, donde el año pasado fue campeón, pero al que acude en esta ocasión con unas expectativas menores por ese largo período de inactividad. En las pistas del Lindner Family Tennis Center, en el estado de Ohio, estarán los mejores del ranking, incluidos Jannik Sinner y Novak Djokovic. El murciano se estrenará en segunda ronda, por lo que no competirá hasta el viernes 14 o el sábado 15 de agosto, y por ello seguirá trabajando en casa durante toda esta semana.

Alcaraz se aplica crema antes del ensayo. | ISRAEL SÁNCHEZ

Alcaraz no compite desde que el pasado mes de abril se retiró el Open de Barcelona tras ganar su partido de primera ronda. Solo en una ocasión en su carrera deportiva había estado ausente de las pistas tanto tiempo. Ahora ha sido por un problema en la muñeca derecha y en la anterior fue por una lesión abdominal que sufrió a principios de noviembre de 2022, justo después de ganar el US Open por primera vez y de convertirse en el número 1 del mundo más joven de la historia.

Samuel López, dando instrucciones al jugador. | ISRAEL SÁNCHEZ

En el partido de cuartos de final ante Holger Rune del Masters de París 2022, Alcaraz notó unas molestias. A ello se unió una lesión en el músculo semimebranoso de la pierna derecha. La temporada se acabó para el murciano en ese momento y no pudo estar en las Finales ATP ni tampoco en el Abierto de Australia de 2023. Reapareció en el mes de febrero en un ATP 250 en Buenos Aires donde logró el título.

En esa ocasión estuvo más de cien días de baja, pero con la salvedad de que se perdió bastantes menos torneos que en la actualidad porque coincidió con el parón navideño. Pero tras ese período de ausencia, Alcaraz encadenó una de las mejores rachas de su carrera deportiva, puesto que además de triunfar en Argentina, también se hizo con el Masters 1000 de Indian Wells, el Open de Barcelona y el Masters de Madrid. De igual modo, cayó en la final de Río de Janeiro y fue semifinalista en Miami.

En el entorno del jugador saben que será difícil que Alcaraz tenga una reaparición tan exitosa. Primero tiene que volver a adquirir confianza con su golpe de derecha en la alta competición. Durante los entrenamientos se le ha visto hacerlo sin limitaciones, pero otra cosa distinta será cuando tenga enfrente a rivales de entidad como los que se va a encontrar en Cincinnati.

Entrenamiento de Carlos Alcaraz en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar / Israel Sánchez

En el estado de Ohio, en un torneo con más de cien años de historia, no habrá tregua para Alcaraz. Es la factura que tiene que pagar por volver en un Masters 1000 donde estarán todas las grandes estrellas. De momento solo se conoce una baja entre los mejores del mundo, el francés Arthur Fils, actual número 21 del mundo. El resto estarán todos. Y si Alexander Zverev gana su encuentro hoy de segunda ronda en el Masters de Toronto, arrebatará al murciano ese segundo puesto del ranking que ostenta esta semana. La consecuencia será que de nuevo Alcaraz bajará al número 3 y se podría enfrentar en unas hipotéticas semifinales a Jannik Sinner, quien durante el tiempo que ha estado de baja Alcaraz, ganó los Masters de Madrid y Roma y Wimbledon, firmando un único borrón en Roland Garros, donde cayó en segunda ronda. Mientras que el de El Palmar ha perdido en este período más de 5.000 puntos, el italiano ha sumado 4.500.

En cualquier caso, es algo en lo que no está pensando en estos momentos el entorno del jugador, que está centrado en que vuelva a tener buenas sensaciones con su brazo derecho y supere cuanto antes esa fase que todos los deportistas de élite viven tras un largo período de inactividad.

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De todas formas, las sensaciones que está teniendo en los últimos días son muy positivas y aunque no se le vea al cien por cien en Cincinnati, sí que se espera que suba las revoluciones en el US Open, otro torneo donde defenderá el título alcanzado el año pasado. A falta de que adquiera ritmo de competición, para lo que sería ideal que lograra superar al menos tres rondas en Ohio, el murciano sigue con el plan diseñado por su equipo técnico y con ganas de volver ya a las pistas.