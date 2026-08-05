Álvaro Giménez, experiencia y gol para el Real Murcia

El Real Murcia ya tiene al delantero que necesitaba para completar su frente ofensivo. La entidad grana ha cerrado la incorporación de Álvaro Giménez, atacante de 35 años que llega después de finalizar su etapa en el Racing de Ferrol y que firmará por una temporada. La operación quedó encarrilada durante la tarde del pasado lunes, como anunció Onda Regional, y pudo culminarse una vez resuelta la vinculación que todavía mantenía con el conjunto gallego. Ayer se hizo oficial.

La dirección deportiva liderada por Manolo Sánchez Breis llevaba varias semanas trabajando en la llegada de un tercer delantero. El club estudió diferentes alternativas antes de decantarse definitivamente por un futbolista experimentado, conocedor de la categoría y con una dilatada trayectoria en el fútbol profesional. Álvaro Giménez completará una delantera en la que Sergi Guilló ya cuenta con David Flakus y Juanto Ortuño.

Nacido en Elche el 19 de mayo de 1991, Álvaro Giménez se formó en la cantera del conjunto franjiverde y debutó con su primer equipo cuando todavía era juvenil. Posteriormente pasó por el Valencia Mestalla antes de incorporarse al Mallorca. El atacante volvió después al Elche y continuó su carrera en el Alcorcón. Su gran explosión llegó durante la temporada 2018-19 con la UD Almería al firmar 20 tantos, unos números que despertaron el interés del Birmingham City. Tras su paso por Inglaterra regresó al fútbol nacional para jugar en el Cádiz. Tras defender nuevamente la camiseta del Mallorca, pasó por el Real Zaragoza antes de incorporarse en 2023 al Racing de Ferrol. Durante sus tres temporadas en A Malata disputó 118 partidos y marcó 28 goles entre todas las competiciones, 24 de ellos en liga.

El Real Murcia incorpora a un delantero que sobresale por su comprensión del juego. No es un atacante pensado para correr constantemente al espacio ni para construir su fútbol a partir de la velocidad. Su principal virtud aparece cuando recibe de espaldas, protege el balón y permite avanzar al equipo. Tiene recursos para controlar envíos difíciles, descargar hacia los centrocampistas y dar continuidad a las jugadas cuando su equipo necesita salir de la presión rival.

También destaca por sus movimientos en los últimos metros y por una toma de decisiones propia de un futbolista que acumula más de una década en el fútbol profesional. Su presencia puede resultar especialmente valiosa ante rivales replegados o en partidos en los que el Real Murcia necesite instalarse cerca del área contraria. Cerca de la portería conserva capacidad para generar ocasiones y aprovechar segundas jugadas, aunque con el paso de los años ha perdido parte de la movilidad y de la llegada que mostró en sus mejores temporadas.

Sergi Guilló, que coincidió con él cuando ambos estaban en el Elche hace doce años, tendrá que gestionar igualmente aquellos aspectos en los que el ariete ofrece menos prestaciones. No es un delantero especialmente intenso en la primera línea de presión y su rendimiento puede disminuir si se le obliga a disputar lejos del área o a repetir esfuerzos largos. El cuadro murcianista tendrá que rodearlo de futbolistas dinámicos para potenciar su capacidad asociativa y evitar que quede aislado entre los centrales.

Un perfil similar a Ortuño

La llegada de Álvaro Giménez reabre el debate sobre la delantera del Real Murcia por su perfil similar al de Juanto Ortuño: ambos son delanteros de referencia, con experiencia y buen juego de espaldas, aunque sin destacar por su velocidad. Esto plantea la duda de si Sergi Guilló los utilizará juntos o si competirán por un mismo puesto. En cambio, Flakus aporta un perfil diferente, con más movilidad y capacidad para atacar espacios, lo que podría hacerlo más compatible con cualquiera de los dos. Además, el fichaje aumenta la competencia mientras el club confía en la recuperación de Ortuño de sus problemas físicos. Con esta incorporación, el Real Murcia refuerza una posición prioritaria y ofrece al entrenador tres opciones en ataque, por el que el trabajo ahora recae en el técnico en encontrar la mejor combinación posible.