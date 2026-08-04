Las salidas, prioridad máxima en el FC Cartagena

Resta menos de un mes para que eche a rodar el balón en Primera Federación. Concretamente, veinticinco días. La preparación de los equipos de la tercera categoría del fútbol español, entre ellos la del FC Cartagena, empieza a coger un tono importante mientras se suceden los entrenamientos y partidos de pretemporada. A la carga física se suman ya los conceptos futbolísticos y se concretan las ideas de juego que se quieren llevar a cabo cuando empiece el fuego real. No obstante, para que eso ocurra de manera operativa, el cuadro albinegro necesita aligerar su plantilla. Las salidas son ahora mismo la prioridad.

Tiene Íñigo Vélez ‘overbooking’ de futbolistas en su equipo. Al contrario de lo que sucediera temporadas atrás, el Cartagena ha completado –a falta únicamente de un delantero centro- su plantilla con mucho margen de tiempo. El grupo está casi completo y todas las posiciones cuentan con dos jugadores como mínimo. El problema está cuando algunas de esas posiciones cuentan con tres jugadores o más. Tendrá que decidir el entrenador y trabajar la dirección deportiva para dibujar el equipo que finalmente competirá con la camiseta albinegra.

La portería está cerrada desde que terminó la pasada campaña. Se marchó Iván Martínez para dejar paso al canterano Jhafets Reyes, que será el segundo portero del equipo por detrás de Lucho García. Uno de los mayores atascos de la plantilla está en el centro de la zaga. En condiciones normales son dos posiciones las que debe cubrir el entrenador en el campo, pero cuenta el Cartagena con siete centrales.

Íñigo Vélez da instrucciones en un entrenamiento de pretemporada. / Prensa FC Cartagena

Las decisiones están bastante claras. Se quedan con el grupo cuatro centrales, es decir, dos zagueros por puesto. Rubén Serrano e Imanol Baz, que fueron fijos la pasada campaña hasta la llegada de Aridane Hernández, no van a salir. Luca Lohr parece haber convencido a Vélez tras hacer lo propio con Javier Hernández, director deportivo que siguió su evolución en el Arenteiro la pasada temporada.

También ha convencido el francés Grégory Kelo. La apuesta sub 23 está entrenando bien y parece un paso por delante de sus competidores para ser el cuarto central del Cartagena. De hecho, su condición de sub 23 es lo que le da la ventaja frente a un Amet Korça (25 años) que saldrá cedido. También saldrá Pablo Moya, pero el tiempo apremia y el club debe alcanzar estos dos acuerdos de cesión con clubes interesados. Ya estuvo a préstamo Moya el pasado curso en el Arenteiro, pero apenas tuvo minutos.

El séptimo central es Marco Carrascal, que se operará próximamente de las molestias que aún le ocasiona su lesión del año pasado. Tiene contrato con el club y trabajará en Cartagena durante su recuperación.

El FC Cartagena durante su amistoso ante el Johor durante la pretemporada. / Iván Urquízar

Esas dos salidas dejan al equipo con 26 efectivos. Aún lejos de los 23-24 que quiere Íñigo Vélez. No puede recortar nada el club en los laterales, ya que tiene cuatro para dos puestos. Tampoco en el centro del campo, donde Clavería, Jean Jules, Iker Abellán y Pablo de Blasis deberían cubrir el doble pivote. Recae ese ‘recorte’ en el ataque, donde muchos pugnan por un lugar que no está asegurado.

Son seguros los futbolistas por los que ha luchado el club. Toni Villa, Raúl Dacosta, Javier Ajenjo, Ibán Ribeiro y Marcelo. Estos tienen su sitio reservado en la plantilla junto con Benito Ramírez. No tanto lo tienen los Boston Billups, Abdel Lah, Nenad Krivocapic, Rubén Richarte y Caye Cancela. De entre todos ellos tienen que salir tres para alcanzar la cifra que se ha marcado el técnico y los que más papeletas tienen son Billups (20), Krivocapic (21) y Caye (21), más teniendo en cuenta que llegará otro punta.

Trabaja por tanto el club en salidas y acuerdos de cesión en equipos de ligas inferiores para desarrollar a su talento joven. Como afirmó Íñigo Vélez, "si van a estar para no jugar, es mejor que no estén" y estos jugadores tienen más posibilidades fuera del Cartagena que dentro. La idea es recuperarlos en el futuro y que aporten con más experiencia.

Iñigo Vélez, en el amistoso entre el FC Cartagena y el Johor. / Iván Urquízar

El Brighton sub-21, otro equipo inglés para afrontar el tercer ensayo

Después de empatar a cero en un encuentro que dejó muy buenas sensaciones frente al Ipswich Town de la Premier League y perder contra el Johor DT malasio, el FC Cartagena se cuadra para su tercer partido amistoso de pretemporada. Será frente al Brighton sub 21, equipo británico de formación. El choque, que se podrá seguir a través de Telecartagena, se disputa en Pinatar Arena esta tarde, a partir de las 19.00 horas con entradas a 5 euros.

El estreno cartagenero dejó noticias positivas al mantener a cero a un equipo de superior categoría. Con esa motivación inició el cuadro albinegro una serie de siete encuentros en total. No obstante, el choque contra el Johor bajó las expectativas. Se vieron errores y desajustes que no gustaron a la parroquia albinegra. Pudo sacar conclusiones de ese partido Íñigo Vélez y seguro que aplicará correcciones en este tercer examen. El cuadro inglés tiene en sus filas a dos de los cinco hijos del mítico defensor del Manchester United Rio Ferdinand: Lorenz y Tate Ferdinand.