El Real Murcia, entre lo hecho y lo que aún queda por hacer

Hace poco más de un mes, el Real Murcia ponía en marcha un verano llamado a marcar el rumbo de una temporada en la que el ascenso continúa siendo el principal objetivo. Unas semanas después, la dirección deportiva puede decir que ha levantado buena parte del andamiaje de la plantilla y se ha apresurado en dar carpetazo a algunos asuntos para no acumular tareas pendientes en la fase final de un mercado de fichajes que concluirá el próximo 1 de septiembre.

No obstante, agosto se presenta como el mes de las decisiones, con varias operaciones y aspectos estratégicos todavía por resolver antes de que el proyecto que dirigirá Sergi Guilló quede definitivamente perfilado. Lo cierto es que el Real Murcia está cumpliendo la hoja de ruta marcada a principios del verano. El entrenador ilicitano quería contar con un bloque importante en el inicio de la preparación, un porcentaje alto de jugadores que pudieran crear sinergias desde el principio, pero con el margen suficiente para todavía poder mejorar su plantilla con la llegada de otros tantos futbolistas.

Y así está siendo. Porque Sánchez Breis, el director deportivo grana, ha cerrado varios debates una vez alcanzado el ecuador del verano. No esperó para zanjar el asunto de la portería con la pronta llegada de Dani Jiménez, cuando otros años no ha sido así. También ha intentado enmendar errores del pasado a la hora de doblar posiciones, y el Murcia volverá a contar con dos laterales izquierdos (Cristo Romero y Mounir Errahaly) por primera vez en varios años en Primera Federación. Por lo que podrá dejar de recurrir a soluciones de emergencia en este aspecto. Así como, en los asuntos algo más feos que se tratan en los despachos, ha sabido convertir los culebrones en desenlaces rápidos, como las salidas de Antxon Jaso y Ekain, evitando situaciones enquistadas o desagradables a lo largo de la pretemporada.

Sergi Guilló, entrenador del Real Murcia, durante el amistoso ante el Eldense. / Iván Urquízar

El resumen es el de ocho fichajes, dos renovaciones y la continuidad de otra decena de futbolistas que ya participaron la temporada pasada y que contaban con contrato para el curso 2026-2027. Sin embargo, el Real Murcia todavía tiene margen para seguir construyendo. Tiene los cimientos sólidos, con una defensa diseñada y lista desde mediados de julio, junto a un ataque con varios futbolistas llamados a ser importantes. Con solo una ficha sénior libre, de las 18 obligatorias en Primera Federación, el conjunto grana debe perfilar todavía una sala de máquinas sobre la que gire todo lo demás. Un centro del campo en el que se espera la salida de Sekou, una de las mayores apuestas económicas de la pasada campaña, para que se produzca así la incorporación de otro mediocentro para dotar de algo más de músculo y polivalencia a esta posición.

Los jugadores del Real Murcia celebrando un gol ante el Eldense durante esta pretemporada. / Iván Urquízar

La delantera, otro verano en el punto de mira

A todo esto hay que sumarle la llegada de otro delantero, algo que ya ha confirmado el propio Sánchez Breis, y que se vuelve más necesario con las salidas de Ekain y Pedro Benito. Además, con Flakus y Juanto Ortuño mermados físicamente en el primer tramo de la pretemporada, se hace más urgente la llegada de un punta que pueda entrar a formar parte de los esquemas de Guilló cuanto antes. Una situación que bien podría darse con la temporada ya comenzada y que el propio Real Murcia debe resolver.

Ante la ausencia de un delantero, el técnico ilicitano probó en el último amistoso con Bustos en ese rol, un jugador que si bien a principios del verano estaba en la lista de salidas, podría cambiar su devenir en Murcia con el paso de las semanas, y de un Meca que se está haciendo un hueco en la pretemporada con trabajo y goles.

Así está la plantilla del Real Murcia para el curso 2026-2027. / Chat GPT

Y es que el Real Murcia también debe decidir cómo va a gestionar a los jóvenes esta temporada debido a que el Imperial competirá en Segunda Federación tras su ascenso. Escoger las fichas sub-23 del primer equipo, como el caso de Héctor Pérez, o tener a los jóvenes a caballo entre el primer equipo y el filial, como puede ser la situación de Meca, son pequeños detalles que pueden marcar la diferencia a lo largo de la temporada.