El Real Murcia cierra el fichaje del delantero Álvaro Giménez

El Real Murcia ya tiene al delantero que buscaba. El director deportivo grana, Manolo Sánchez Breis, confirmó públicamente la incorporación de Álvaro Giménez durante la rueda de prensa de presentación de Javi Moreno. Aunque en el momento de su comparecencia todavía quedaban por completar los últimos trámites, el dirigente dejó clara la existencia de un acuerdo para que el atacante ilicitano se convierta en nuevo futbolista murcianista.

Se trata de un delantero de 35 años que las tres últimas campañas ha defendido los colores del Racing de Ferrol y en el que en 118 partidos ha anotado 28 goles. Un delantero de área, que llega a complementar a David Flakus y Juanto Ortuño.

«Si no pasa nada en las próximas horas, será jugador del Real Murcia. No está todo cerrado, pero esperamos que a lo largo del día pueda cristalizar todo y sea uno más de la plantilla», aseguró Sánchez Breis. La operación terminó de desbloquearse con la resolución del contrato que todavía vinculaba al delantero con el Racing de Ferrol.

Álvaro Giménez, de 35 años, ha sido el elegido por delante de otras alternativas manejadas por la dirección deportiva, como Nikolay Obolskiy o Víctor Mingo. «Es el que nos gusta y el nueve que creemos que nos puede ayudar», explicó Sánchez Breis, convencido de que su perfil complementará las características de los atacantes que ya forman parte de la plantilla.

El director deportivo destacó especialmente la experiencia del nuevo fichaje en el fútbol profesional y su conocimiento de Primera Federación después de competir con el Racing de Ferrol. «Tiene 35 años para lo malo y también para lo bueno. Es un futbolista deseado por cualquier club importante de esta categoría», defendió.

La llegada del atacante ilicitano cuenta también con el visto bueno de Sergi Guilló. Sánchez Breis recalcó que la opinión del entrenador es «fundamental» en la confección de la plantilla, aunque la decisión final corresponda a la dirección deportiva. «No entendemos la construcción del equipo sin contar con nuestro técnico. Cuando eliges a un entrenador es porque crees en él, en su conocimiento del mercado y en los perfiles que necesita», señaló.

Javi Moreno: «Este club debe estar en otra categoría»

La confirmación del fichaje de Álvaro Giménez compartió protagonismo con la presentación oficial de Javi Moreno. El extremo almeriense agradeció la confianza de la directiva y explicó que la historia y la dimensión social del Real Murcia fueron determinantes para aceptar la propuesta del conjunto grana.

«Elijo el Murcia porque es un club histórico. Siempre he querido venir aquí y creo que este club debe estar en otra categoría», afirmó el futbolista, que llega dispuesto a aportar su experiencia después de haber competido tanto en España como en el extranjero.

Javi Moreno lanzó además un mensaje directo a la grada: «La afición del Murcia no sabe lo que tiene aquí. Es un club muy importante en España, aunque esté ahora en Primera Federación. Si se hacen las cosas bien y se avanza paso a paso, se puede devolver al fútbol profesional».

El nuevo jugador grana se mostró impresionado por las instalaciones y, especialmente, por el Enrique Roca. «Para mí es un estadio de Primera División», aseguró. También destacó el nivel de sus compañeros, del cuerpo técnico y de un trabajo diario que, a su juicio, eleva considerablemente la exigencia.

En el plano personal, Javi Moreno aseguró que llega con la intención de seguir creciendo y ponerse al servicio del equipo. «Si crezco yo, creo que también crece el club. Vengo para aportar todo lo que tengo y me voy a dejar todo en el campo», prometió. Su debut oficial, no obstante, se retrasará tres partidos por una sanción pendiente, una cuestión que ya está siendo estudiada por el club.

Pedro León celebra una afición joven y entregada

La rueda de prensa dejó también un dato especialmente significativo sobre la masa social del Real Murcia: el 46% de los abonados tiene menos de 30 años. Una cifra que sorprendió y llenó de satisfacción al presidente, Pedro León, sobre todo porque buena parte de esos jóvenes nunca ha visto al conjunto grana competir en Primera División ni en el fútbol profesional.

«Me sorprende mucho. Muchos de esos abonados no han visto al Real Murcia en el fútbol profesional y eso dice mucho de la corriente de ilusión que existe en la ciudad y en toda la Región», destacó el presidente.

El club ha superado ya la barrera de los 15.000 abonados pese a que los resultados deportivos de la pasada temporada no respondieron a las expectativas. Para Pedro León, la fidelidad de la grada demuestra que el murcianismo continúa creciendo al margen de las dificultades.

«Es verdad que los resultados no han acompañado, pero la gente sigue ahí, apoyándonos. Así es como se construye un club», subrayó. El presidente calificó la cifra de abonados como «una locura» y reconoció que el respaldo social genera, a partes iguales, ilusión, orgullo y responsabilidad.

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«Desde el club solo podemos volver a dar las gracias a la afición. Este apoyo nos obliga a hacer las cosas bien y creemos que estamos en el camino», concluyó Pedro León.