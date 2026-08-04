Pretemporada más corta con cinco amistosos para el UCAM Murcia 26-27

Las últimas pretemporadas del UCAM Murcia CB han estado marcadas por la participación en la Supercopa Endesa, en dos ocasiones, y la previa de la Basketball Champions League. Pero en el verano de 2026, sin esos compromisos oficiales en el horizonte antes del arranque de la liga, el cuerpo técnico y los jugadores comenzarán a trabajar unos días más tarde que en los últimos años.

Hasta el lunes 24 de agosto no tendrán que estar los componentes de la plantilla en la ciudad para en las dos primeras jornadas llevar a cabo los reconocimientos médicos y pruebas de esfuerzo. El miércoles 26 está fijado para el arranque de la preparación física a las órdenes de Manu Marín. En principio, será a partir del 31 de agosto cuando los entrenamientos en pista se intensificarán y Sito Alonso comenzará a pergeñar las señas de identidad de un equipo que contará en esta ocasión con la ventaja de tener hasta diez jugadores del pasado curso, una cifra que se eleva a once si incluimos a Kaiser Gates.

Ausencias por las Ventanas FIBA

Habrá algunos que se perderán la primera semana de trabajo por los compromisos con sus selecciones nacionales entre el 23 y el 31 de agosto. En esas Ventanas FIBA está previsto que estén jugadores como Emanuel Cate, con Rumanía, Toni Nakic, con Croacia, Sander Raieste, con Estonia, Marc Steinbergs, con Letonia, y Juani Marcos, con Argentina. También podría ser convocado Howard Sant-Roos con Cuba y la duda en estos momentos está en Will Falk. El sueco, un fijo en su equipo nacional, se operó de un dedo tras concluir la pasada temporada y lleva todo el verano trabajando en su recuperación. De hecho, lleva ya una semana en Murcia bajo la supervisión de los fisioterapeutas de la entidad, Rogelio Diz y Pablo Ortín, que están velando por una recuperación total. El alero quiere llegar a la pretemporada en una condición óptima y para las Ventanas FIBA no estaría aún al cien por cien.

Sander Raieste, del UCAM Murcia, celebrando un triple. / ACB Photo/JM Casares

Junto a Falk también se encuentra ya en la ciudad el argentino Juani Marcos, uno de los fichajes de este verano. El base realizó ayer un entrenamiento personal en el Palacio junto a Falk. Durante estos días se acomodará en su domicilio en la ciudad para dentro de una semana viajar a Argentina, con la que está convocado para jugar contra Puerto Rico en Mar del Plata el 28 de agosto, y frente a Canadá en Quebec City el 1 de septiembre. Por tanto, el ex del Barça se incorporaría a la pretemporada sobre el 3 de septiembre.

Amistosos contra Unicaja y Zaragoza

El calendario de partidos amistosos aún no está cerrado, pero el técnico quiere jugar cinco antes del inicio de la temporada. Dos de ellos ya están cerrados. Uno será en el Olivo Arena de Jaén el 17 de septiembre contra el Unicaja Málaga de Txus Vidorreta, un equipo que ha sufrido una importante transformación. Y otro que también está confirmado será el domingo 20 de septiembre (12:15 horas) en la pista del Casademont Zaragoza.

El club también tenía previsto participar en un torneo en Polonia el 11 y 12 de septiembre, pero al no celebrarse finalmente el mismo, se están buscando otras opciones. Dos de ellas, una en la Región, ya están bastante avanzadas y se podrían anunciar en los próximos días.

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El calendario ACB, esta semana

La ACB tiene previsto dar a conocer esta semana el calendario de la temporada regular de la próxima temporada. En principio será este viernes cuando se desvelen los enfrentamientos. La liga comenzará el 26 y 27 de septiembre y concluirá el 23 de mayo para el martes 25 dar paso a los play off. La Copa del Rey, que se volverá a disputar en en el Roig Arena de Valencia, será del 18 al 21 de febrero.