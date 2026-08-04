El murciano César Pérez, en la Vuelta a Burgos tras ser noveno en Getxo

El ciclista murciano César Pérez, que este año ha debutado como profesional con el equipo Kern Pharma, estará desde hoy en la Vuelta a Burgos, última gran prueba por etapas antes del inicio de la Vuelta Ciclista a España. El corredor de Las Lumbreras, que tiene 21 años de edad, llega de lograr una novena plaza el pasado domingo en el Circuito de Getxo, su mejor resultado del año. Pérez ha competido este año 26 días, con presencia en Gran Premio de Castellón Clásica de Valencia, Grand Prix La Marseillaise, Vuelta a Murcia, clásicas de Almería y Jaén, Giro di Sardergna, Tour de Taiwán, tres pruebas de un día en Francia, Lieja-Bastogne-Lieja, Tour de Estonia, Campeonato de España, Clásica de Ordizia y Getxo. Pérez tiene contrato con el Kern Pharma para 2027, pero en estos momentos la continuidad del equipo está en el aire. Será el único murciano en la prueba que arranca hoy porque José Luis Faura, del Burgos BH, está recuperándose de una fractura de clavícula, y Antonio Jesús Soto no está entre los elegidos por el Kern Pharma.