El Lorca Deportiva pierde a Jaime Escobar para al menos seis meses y ficha a Alain

La pasada semana se retiró de un entrenamiento el lateral derecho murciano Jaime Escobar. Los síntomas no eran nada halagüeños y se ha confirmado la peor de las sospechas. El joven jugador del Lorca Deportiva sufre rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, lo que le obligará a estar de baja no menos de seis meses. La no presencia de Escobar en el partido del pasado viernes en el amistoso ante el Olímpico de Totana ya hizo sospechar que algo estaba pasando.

El citado jugador fue uno de los futbolistas destacados de la pasada temporada, en la que logró goles importantes, sobre todo en la primera vuelta, pese a ser un lateral derecho. Se da la circunstancia que la demarcación de lateral derecho solo tenía ese inquilino en la plantilla que dirige Sebas López. Por ello, el Lorca Deportiva hizo oficial ayer la incorporación del lorquino Alain, quien estaba sin equipo esperando una oferta de un Primera RFEF tras realizar una gran campaña pasada en el Numancia. Anteriormente militó en Sanluqueño y AD Ceuta, en Primera RFEF, SD Logroñes, en Segunda B, y Xerez Deportivo y el Lorca FC, en Tercera Federación.

Asimiso, mañana miércoles y el jueves el estadio Artés Carrasco va a ser escenario de un gran torneo, aunque ni las fechas ni el momento sea el idóneo. Pese a ello, los enfrentamientos y el nivel de los equipos hace presagiar que las gradas del recinto lorquino registren una gran entrada.

Primer entrenamiento del Lorca Deportiva 26-27. / Prensa Lorca Deportiva

Edición especial del trofeo

Es la edición número doce del Trofeo Manny Pelegrín, a quien se le atribuye la introducción del fútbol en Lorca, allá por 1901. Esta será muy distinta, puesto que se homenajea a Andrés Carrasco, recién firmado por el Molinense, de Tercera RFEF. Los dos partidos de semifinales darán comienzo a las 20:30 horas. En caso de empate se lanzarán penaltis.

Mañana miércoles se medirán el CD Cieza, que se estrenará este próximo curso en Segunda RFEF, y el Real Murcia. El jueves será el turno para el Lorca Deportiva y el Águilas, nuevo en Primera RFEF.

Noticias relacionadas

Las entradas ya están a la venta al precio de diez euros, pero los socios de los cuatro equipos en liza tendrán acceso gratis. La final será el miércoles día doce a las nueve de la noche, mientras que a las seis y media de la tarde se jugará el encuentro por el tercer puesto entre los perdedores de las semifinales.