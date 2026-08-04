Karim El Kounni ilusionado en el UCAM Murcia: "Vengo a aportar trabajo y goles"

El UCAM Murcia Club de Fútbol ha presentado este martes a Karim El Kounni ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Heredia 21 La Condomina. En sus primeras declaraciones como futbolista universitario, Karim El Kounni ha destacado la dimensión del proyecto y los motivos que le llevaron a aceptar la propuesta de la entidad, afirmando que el UCAM Murcia CF quizás sea el club más importante de la Segunda Federación, o de los tres más importantes, y que cualquiera querría venir por el estadio, las instalaciones y la organización. Además, ha añadido que la presencia de Checa como pilar fundamental en el proyecto supuso un condicionante decisivo, señalando textualmente: "Era una oportunidad que no podía dejar pasar".

Por otro lado, el futbolista balear ha valorado el nivel de exigencia con el que se está desarrollando la pretemporada y la ambición que percibe dentro del vestuario. En este sentido, ha comentado que la exigencia es máxima y que ve a los compañeros mejorar cada día, apuntando que "creo que estamos evolucionando bien, pero queremos más, queremos mucho más y creemos que vamos a mejorar mucho aún".

Asimismo, El Kounni ha analizado la dificultad que implica competir en Segunda Federación, una categoría que conoce a la perfección y sobre la cual ha afirmado que "son grupos muy competidos, partidos muy cerrados y hay mucho nivel en cada equipo". Igualmente, ha resaltado la importancia del vestuario para afrontar el curso, apuntando que fuera del campo procura ser buen compañero y buena persona, lo cual es importante, y recalcando que "este año hay mucha gente así, por suerte". Tiene claro lo que puede dar al equipo: "Vengo a aportar mi granito de arena con trabajo y goles".

Para finalizar, el delantero ha explicado qué espera aportar al equipo sobre el terreno de juego durante esta nueva etapa, concluyendo de manera directa: "Dentro del campo voy a trabajar para ser desequilibrante y determinante arriba, que es importante".