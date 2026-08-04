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Jimbee Cartagena y ElPozo, dos modelos y un mismo objetivo: luchar por los títulos

El equipo cartagenero inicia la pretemporada con la continuidad como bandera, mientras que el murciano rejuvenece su plantilla para volver a aspirar a todo

Plantilla y cuerpo técnico de ElPozo, ayer antes del primer entrenamiento de la pretemporada en el Palacio de los Deportes de Murcia. | ISRAEL SÁNCHEZ

Plantilla y cuerpo técnico de ElPozo, ayer antes del primer entrenamiento de la pretemporada en el Palacio de los Deportes de Murcia. | ISRAEL SÁNCHEZ

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Dioni García

Dioni García

El fútbol sala español afronta una temporada de cambios. Y para llegar en las mejores condiciones a los primeros compromisos oficiales del curso, los dos representantes de la Región en la máxima categoría, Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia, se pusieron ayer manos a la obra. Les esperan varias semanas de intenso trabajo, con una exigente preparación física para adquirir el tono competitivo necesario de cara a una campaña en la que ambos volverán a partir como aspirantes a todos los títulos.

Componentes de la plantilla del Jimbee Cartagena, en el primer entrenamiento de pretemporada. | IVÁN URQUÍRZAR

Componentes de la plantilla del Jimbee Cartagena, en el primer entrenamiento de pretemporada. | IVÁN URQUÍRZAR

Mientras que el Jimbee ha apostado por la continuidad del bloque que tan buenos resultados le ha dado en las últimas temporadas, ElPozo ha realizado una pequeña renovación con la incorporación de jóvenes jugadores de gran proyección.

Duda apenas contará con una cara nueva en la primera plantilla: el cierre argentino Agustín Plaza, que llega tras completar dos destacadas campañas en el Benicarló. Compartirá posición con Tomaz, de 35 años, y con el molinense Darío Gil.

Además, aunque tendrá ficha del filial, el tercer portero será el brasileño David Allan, una apuesta de futuro que dispondrá de protagonismo durante la pretemporada debido a que el internacional mazarronero Chemi no podrá incorporarse al grupo hasta septiembre por la lesión sufrida en el tramo final de la pasada campaña. Junto a ellos continuará el cartagenero Chispi, cada vez más asentado en la élite.

Duda, dando instrucciones a sus jugadores en el primer entrenamiento de la pretemportada

Duda, dando instrucciones a sus jugadores en el primer entrenamiento de la pretemportada / Iván Urquízar

En las alas también habrá una incorporación, aunque no se trate de un fichaje. El brasileño Renato, que se perdió buena parte del pasado curso por una grave lesión y cuya vuelta a pleno rendimiento está prevista para finales de septiembre, será prácticamente una novedad para Duda. Compartirá protagonismo con jugadores consolidados como Juninho, Fran Cortés, Waltinho, Motta, Gon Castejón y el capitán Mellado. En la posición de pívot, el técnico seguirá confiando en dos garantías: Pablo Ramírez y Osamanmusa. Desde el filial, que competirá en Segunda B, realizarán la pretemporada con el primer equipo el portero Carlos Pérez y los jugadores Carlos Alonso, Adri Rubio y Dani Ruano.

Plantilla del Jimbee Cartagena

Porteros

ChemiContinúa

ChispiContinúa

David AllanSao José

Cierres

TomazContinúa

Agustín PlazaBenicarló

Darío GilContinúa

Alas

JuninhoContinúa

RenatoContinúa

Fran CortésContinúa

WaltinhoContinúa

MottaContinúa

Gon CastejónContinua

MelladoContinúa

Pívots

Pablo RamírezPívot

OsamanmusaContinúa

En ElPozo, por el contrario, las novedades son más numerosas. El conjunto murciano ha incorporado a cuatro jugadores para rejuvenecer la plantilla. La primera llega para la portería con el fichaje del mazarronero Antonio Navarro, del Manzanares, que competirá por el puesto con el portugués Edu Sousa.

En la posición de cierre continúan Bebe y el librillano Ricardo Mayor, mientras que en las alas la principal novedad es Pachu, llegado desde Osasuna con contrato hasta 2028. Junto al gallego siguen Marcel, Gadeia, Ricardinho, Adri Rivera —renovado hasta 2030—, Ligeiro y David Álvarez.

Las cuatro nuevas incorporaciones de ElPozo Murcia

Las cuatro nuevas incorporaciones de ElPozo Murcia / Israel Sánchez

La mayor renovación llega en la posición de pívot. Al brasileño Dener se unen dos incorporaciones: el joven Gonzalo Santa Cruz, procedente de O Parrulo y vinculado al club hasta 2030, y el internacional eslovaco Tomáš Drahovský, que regresa a la Liga española tras su etapa en el Meta Catania.

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Además, los canteranos Andrés Meseguer y el portero Juanjo López trabajarán habitualmente con la primera plantilla, aunque competirán con el filial, que esta temporada regresa a Segunda División.

Plantilla de ElPozo Murcia

Porteros

Antonio NavarroManzanares

Edu SousaContinúa

Cierres

BebeContinúa

Ricardo MayorContinúa

Alas

MarcelContinúa

GadeiaContinúa

RicardinhoContinúa

PachuOsasuna

Adri RiveraContinúa

LigeiroContinúa

David ÁlvarezContinúa

Pívots

DenerContinúa

Gonzalo Santa CruzO Parrulo

Tomas DrahovskyMeta Catania

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