Jimbee Cartagena y ElPozo, dos modelos y un mismo objetivo: luchar por los títulos

El fútbol sala español afronta una temporada de cambios. Y para llegar en las mejores condiciones a los primeros compromisos oficiales del curso, los dos representantes de la Región en la máxima categoría, Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia, se pusieron ayer manos a la obra. Les esperan varias semanas de intenso trabajo, con una exigente preparación física para adquirir el tono competitivo necesario de cara a una campaña en la que ambos volverán a partir como aspirantes a todos los títulos.

Componentes de la plantilla del Jimbee Cartagena, en el primer entrenamiento de pretemporada. | IVÁN URQUÍRZAR

Mientras que el Jimbee ha apostado por la continuidad del bloque que tan buenos resultados le ha dado en las últimas temporadas, ElPozo ha realizado una pequeña renovación con la incorporación de jóvenes jugadores de gran proyección.

Duda apenas contará con una cara nueva en la primera plantilla: el cierre argentino Agustín Plaza, que llega tras completar dos destacadas campañas en el Benicarló. Compartirá posición con Tomaz, de 35 años, y con el molinense Darío Gil.

Además, aunque tendrá ficha del filial, el tercer portero será el brasileño David Allan, una apuesta de futuro que dispondrá de protagonismo durante la pretemporada debido a que el internacional mazarronero Chemi no podrá incorporarse al grupo hasta septiembre por la lesión sufrida en el tramo final de la pasada campaña. Junto a ellos continuará el cartagenero Chispi, cada vez más asentado en la élite.

Duda, dando instrucciones a sus jugadores en el primer entrenamiento de la pretemportada / Iván Urquízar

En las alas también habrá una incorporación, aunque no se trate de un fichaje. El brasileño Renato, que se perdió buena parte del pasado curso por una grave lesión y cuya vuelta a pleno rendimiento está prevista para finales de septiembre, será prácticamente una novedad para Duda. Compartirá protagonismo con jugadores consolidados como Juninho, Fran Cortés, Waltinho, Motta, Gon Castejón y el capitán Mellado. En la posición de pívot, el técnico seguirá confiando en dos garantías: Pablo Ramírez y Osamanmusa. Desde el filial, que competirá en Segunda B, realizarán la pretemporada con el primer equipo el portero Carlos Pérez y los jugadores Carlos Alonso, Adri Rubio y Dani Ruano.

Plantilla del Jimbee Cartagena Porteros ChemiContinúa ChispiContinúa David AllanSao José Cierres TomazContinúa Agustín PlazaBenicarló Darío GilContinúa Alas JuninhoContinúa RenatoContinúa Fran CortésContinúa WaltinhoContinúa MottaContinúa Gon CastejónContinua MelladoContinúa Pívots Pablo RamírezPívot OsamanmusaContinúa

En ElPozo, por el contrario, las novedades son más numerosas. El conjunto murciano ha incorporado a cuatro jugadores para rejuvenecer la plantilla. La primera llega para la portería con el fichaje del mazarronero Antonio Navarro, del Manzanares, que competirá por el puesto con el portugués Edu Sousa.

En la posición de cierre continúan Bebe y el librillano Ricardo Mayor, mientras que en las alas la principal novedad es Pachu, llegado desde Osasuna con contrato hasta 2028. Junto al gallego siguen Marcel, Gadeia, Ricardinho, Adri Rivera —renovado hasta 2030—, Ligeiro y David Álvarez.

Las cuatro nuevas incorporaciones de ElPozo Murcia / Israel Sánchez

La mayor renovación llega en la posición de pívot. Al brasileño Dener se unen dos incorporaciones: el joven Gonzalo Santa Cruz, procedente de O Parrulo y vinculado al club hasta 2030, y el internacional eslovaco Tomáš Drahovský, que regresa a la Liga española tras su etapa en el Meta Catania.

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Además, los canteranos Andrés Meseguer y el portero Juanjo López trabajarán habitualmente con la primera plantilla, aunque competirán con el filial, que esta temporada regresa a Segunda División.