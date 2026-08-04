El FC Cartagena no remata al filial del Brighton, que le da un disgusto

El FC Cartagena continúa sin conocer la victoria esta pretemporada. El conjunto albinegro empató ante el Brighton Sub-21 (1-1) en su tercer compromiso de preparación, disputado en Pinatar Arena, después de dejar escapar en los últimos minutos un encuentro que tuvo bajo control durante buena parte de la tarde. El equipo de Íñigo Vélez se adelantó muy pronto gracias a Benito Ramírez, dispuso de ocasiones suficientes para ampliar su ventaja y hasta desperdició un penalti antes de que Mark Mahony estableciera la igualada a cinco minutos del final.

Más allá del resultado, el amistoso volvió a servir al entrenador vasco para continuar repartiendo minutos, probando futbolistas y ensayando diferentes estructuras. Íñigo Vélez apostó inicialmente por un sistema 4-4-2, con Marcelo como principal referencia ofensiva junto a Boston. Una propuesta que permitió al Cartagena salir con intensidad y encontrar rápidamente el camino hacia la portería inglesa.

El 1-0 llegó prácticamente en la primera aproximación del encuentro. Una buena combinación por la banda derecha entre Richarte, uno de los futbolistas más activos del partido, y Marc Jurado terminó con un envío hacia el segundo palo. Allí apareció Benito Ramírez para conectar un remate con el interior de su pierna izquierda y colocar el balón lejos del alcance del guardameta. El canario aseguró la finalización y puso por delante a los albinegros.

El tanto dio tranquilidad a un Cartagena que se mostró más cómodo durante el primer periodo. Richarte volvió a aparecer poco después y dispuso de una oportunidad para aumentar la diferencia, aunque esta vez la acción no encontró premio. El Brighton Sub-21 trató de responder con su habitual energía y movilidad, pero el conjunto de Íñigo Vélez mantuvo el orden defensivo y evitó que su rival generase ocasiones claras. Con el paso de los minutos, el ritmo fue descendiendo y el partido alcanzó el descanso con la mínima ventaja cartagenerista.

La segunda mitad trajo consigo los cambios habituales de estas fechas y una modificación en el dibujo albinegro. Toni Villa entró en el lugar de Marcelo e Íñigo Vélez reorganizó al equipo en un 4-2-3-1. La variación no restó presencia ofensiva al Cartagena, que regresó al césped decidido a sentenciar el amistoso. Clavería protagonizó el primer acercamiento del segundo periodo y, poco después, llegó una de las mejores acciones de la tarde. Richarte recibió en posición de disparo y mandó el balón contra el larguero. Los albinegros acumulaban oportunidades, pero les faltaba la precisión necesaria para transformar su superioridad en una ventaja más amplia.

La ocasión definitiva para cerrar el partido llegó tras un saque de esquina dirigido al segundo palo. Imanol Baz remató con la pierna izquierda y el balón golpeó en la mano de un defensor del Brighton. El colegiado señaló inmediatamente el punto de penalti. Javi Ajenjo asumió la responsabilidad, pero el guardameta Michael Dike adivinó su intención y detuvo el lanzamiento. El perdón mantuvo con vida al filial inglés y terminó resultando decisivo.

Cuando el Cartagena parecía encaminado hacia su primera victoria de la preparación, el Brighton encontró el empate. A falta de cinco minutos para el final, Marc Mahony consiguió batir a Lucho García a la segunda y estableció el 1-1. Un castigo excesivo para un equipo albinegro.

El empate dejó un sabor amargo en el Cartagena, no tanto por las sensaciones ofrecidas como por la incapacidad para cerrar un partido que tuvo en su mano. Íñigo Vélez pudo continuar con sus pruebas y extraer conclusiones, aunque su equipo sigue sin ganar después de tres amistosos.