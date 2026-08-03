El UCAM Murcia 26-27 tendrá por primera vez en la historia cinco ‘centenarios’

El UCAM Murcia CB de la próxima temporada contará por primera vez en su historia, salvo que se produzca alguna salida que no está en estos momentos en el guion, con hasta cinco jugadores con más de cien partidos disputados con la camiseta universitaria. Nunca antes en un mismo curso habían coincidido tantos jugadores en su plantilla con esas cifras de fidelidad. El dato demuestra que atrás han quedado los años de proyectos a corto plazo. A ello ha contribuido la estabilidad económica que ha alcanzado el club desde que la Universidad Católica San Antonio se hizo con la propiedad, la entrada de un buen número de patrocinadores y colaboradores que se han fidelizado, y también a que la entidad ha encontrado un respaldo a más largo plazo de las instituciones públicas, quedando atrás esos veranos donde las reuniones se prolongaban en el tiempo hasta alcanzar un acuerdo económico. Gracias a estos tres pilares, unido a la estabilidad deportiva, ya no se cuentan con los dedos de la mano los jugadores de la plantilla con cien o más partidos.

El capitán Jonah Radebaugh, con contrato hasta 2029, Dylan Ennis, Howard Sant-Roos, Emanuel Cate y Moussa Diagne formarán un inédito ‘club de los centenarios’ en la temporada 2026-2027 en una entidad acostumbrada durante casi toda su vida a vivir multitud de cambios. Ellos serán en la pista, pero Sito Alonso, en el banquillo, supera a todos ellos desde que llegó a Murcia a finales de enero de 2018.

Emanuel Cate, a dos de los 200.

El rumano Cate, quien vive su segunda etapa en Murcia, es el líder del ranking de partidos disputados con la elástica universitaria de este ‘club de centenarios’. Contabiliza cinco temporadas con 198 encuentros disputados entre todas las competiciones, con 3.369 minutos en pista, 1.238 puntos y 868 rebotes. A nivel solo de ACB, suma 162 encuentros, por lo que ha igualado ya a Augusto César Lima en el ‘top 5’ histórico. Es sexto en capturas, con 682, tan solo dos menos que Ralph McPherson, y es cuarto en rebotes ofensivos, con 306. Ya se ha instalado en la tercera posición de tapones, con 88 en ACB y 125 en total, y es el duodécimo en puntos anotados en la liga española con 928, muy cerca ya de los 936 de Scott Wood y de los 1.037 de Vitor Benite. El de Bucarest, que el pasado 30 de julio cumplió 29 años de edad, firmó en el verano de 2025 un contrato por dos temporadas, por lo que está ante la segunda de ellas y con un nuevo compañero llamado a ser el cinco titular, Jean Marc-Pansa, quien llega para sustituir a Devontae Cacok, y con otro conocido, Moussa Diagne.

Emanuel Cate / Javier Bernal/ACB Photo

Dylan Ennis, el segundo.

La segunda plaza en cuanto a número de partidos es para Dylan Ennis, con 151 en tres temporadas. El escolta canadiense, que tiene contrato por un año más, está a cuatro puntos de superar la barrera de los 2.000, y con 3.826 minutos, también se encuentra cerca de superar los 4.000. El jugador, que hasta que llegó a Murcia no había estado en un equipo más de un año seguido, iniciará en la 2026-2027 su cuarta campaña consecutiva en el UCAM. Además, ha capturado 414 rebotes y dado 518 asistencias y ha superado la barrera de los 200 triples anotados con 208 -falló los primeros cinco que lanzó en su primer encuentro, la Supercopa de 2023-. En clave ACB, ya es el quinto de la historia con 1.425 puntos, a punto de superar los 1.468 de Sadiel Rojas, y con 341 asistencias está también próximo a alcanzar las 380 de Facundo Campazzo, además de ser el octavo en minutos jugados, con 2.731, y también en valoración, con 1.328. Es el quinto en triples con 158 y el octavo en recuperaciones con 124, a dos también del base argentino y a tres de Nacho Suárez.

Dylan Ennis / Javier Bernal/ACB Photo

Sant-Roos, con más de mil puntos.

Ciento cincuenta encuentros ha disputado también en tres campañas el alero Howard Sant-Roos, renovado por una campaña más. En su etapa en Murcia, el cubano, que también tiene la nacionalidad española, ha rebasado la barrera de los 1.000 puntos, con 1.009, y contabiliza 3.301 minutos. También ha aportado al equipo 558 rebotes, 381 asistencias y 169 recuperaciones. En ACB, pese a ser un alero, ya es el séptimo en el ranking con 253 asistencias, y el décimo en partidos con 106, teniendo oportunidad la próxima campaña de escalar hasta al menos la séptima posición. También está en el décimo puesto en rebotes, con 391, el mismo puesto que ocupa en recuperaciones, con 116, y en valoración, con 1.062.

Howard Sant-Roos / Javier Bernal/ACB Photo

Diagne, a por su cuarta campaña.

La cuarta plaza del ranking la ocupa Moussa Diagne, el senegalés con pasaporte español que lleva en Murcia desde el verano de 2023. El pívot, después de salir de Andorra, donde estuvo cuatro campañas consecutivas, ha vuelto a encontrar la estabilidad en Murcia, donde cumple a la perfección el rol de tercer cinco de la plantilla. Esta próxima campaña será la cuarta vistiendo la camiseta del UCAM Murcia y hasta el momento ha jugado 132 encuentros, con 1.547 minutos y 500 puntos, además de 367 rebotes. A sus 32 años de edad y después de superar una época de lesiones antes de recalar en Murcia, sigue siendo un jugador fundamental para Sito Alonso, ya no solo por su aportación en la pista, sino por tener un rol vital en el vestuario.

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Moussa Diagne / Javier Bernal/ACB Photo

Radebaugh, un capitán dentro y fuera de la pista.

Y en el quinto puesto de los centenarios de la próxima plantilla aparece Jonah Radebaugh, quien tras su última renovación, es el jugador que tiene contrato de más larga duración con el club universitario. Concretamente, hasta 2029. Llegó a Murcia en la temporada del subcampeonato, la 2023-2024, y desde entonces ha disputado 129 encuentros, de los que 93 son de competición española entre liga, Supercopa y Copa del Rey. En todo ese tiempo solo se ha perdido un partido por un problema físico. El escolta ha disputado un total de 2.630 minutos, en los que ha sumado 1.125 puntos. Además, contabiliza 182 triples, 233 asistencias y 146 robos de balón. Convertido en capitán desde la marcha de Nemanja Radovic, ‘Rade’ se ha transformado en el líder silencioso del vestuario y también se ha ganado el respeto de la grada del Palacio de los Deportes por su sacrificio, siempre anteponiendo los intereses colectivos a los particulares.