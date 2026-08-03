Sito Alonso, con 331 partidos y el técnico con más tiempo en un mismo club de la ACB

Sito Alonso es uno de los entrenadores que han resistido al baile de banquillos que se ha vivido este verano en la Liga ACB. El madrileño criado en Zaragoza será este próximo curso el técnico con más temporadas consecutivas en un club de la ACB después de la marcha de Txus Vidorreta al Unicaja Málaga.

En un verano marcado por la llegada de Pedro Martínez desde el Valencia al Real Madrid, del fichaje por el Barça de Aleksandar Sekulic, de Jaka Lavovic en el Tenerife, y del ascenso a primer entrenador de Gonzalo García de Vitoria en el Zaragoza, Sito Alonso seguirá liderando a un UCAM Murcia al que ha dado su sello personal y ha llevado a las mayores cotas.

Alonso llegó a Murcia a final de enero de 2019, convirtiéndose en el trigésimo entrenador de la historia del club. Desde entonces no ha habido otro y tiene contrato hasta 2028. Ya ha dirigido 331 partidos entre todas las competiciones y hace tiempo que superó a José Felipe Coello, que alcanzó los 260 en varias etapas.

Manrique Cos, en la temporada 85-86, fue el primer entrenador la historia de una nómina de 30 técnicos, 26 españoles, un griego, un brasileño, un argentino y un hispanoestaodunidense. Hay casos curiosos, como el de Alberto Miranda, quien dirigió uno de competición europea en la 2018-2019, justo en la transición de Javi Juárez a Sito.

El segundo puesto en el ranking lo ocupa Coello, quien llegó en la 86-87, en Primera B, y logró tres ascensos a ACB de los cinco del club a lo largo de su historia. Los últimos fueron con Manolo Hussein y Luis Guil.

La tercera plaza en la clasificación es para José María Oleart Pastor. Con él firmó el club en la 94-95 una campaña que fue recordada durante mucho tiempo, y en la anterior, una salvación en un histórico play off contra el Fórum Valladolid. Estuvo hasta la 96-97 para después regresar ya en el siglo XXI, con el equipo en LEB Oro, para contabilizar un total de 146.

José María Oleart, con Juan Valverde en una imagen de febrero de 2002 / PEDRO MARTINEZ

El canario Manolo Hussein, el cuarto en la tabla de entrenadores con más partidos dirigidos, es el último que supera el centenar. Se quedó en 135 en la época de la empresa Polaris World como patrocinadora y propietaria. Un ascenso en el quinto partido y una salvación, ambas en Zaragoza y con todo en contra, jalonan su historial en Murcia.

Cerca del centenar, con 94, se quedó el cántabro Óscar Quintana, quien también estuvo en dos etapas, mientras que el sexto en la clasificación es Manolo Flores, con 56 encuentros, uno más que Fotis Katsikaris.

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Ibón Navarro solo estuvo una campaña, pero en la misma contabilizó 54 partidos, uno más que Luis Guil, que logró un ascenso. El top 10 lo cierra el catalán Pepe Rodríguez, con 49 partidos, todos ellos en Liga LEB.