La dirección deportiva del Fútbol Club Cartagena ha hecho, a priori, un gran trabajo en la confección de la plantilla que disputará la temporada 2026-27. No sólo tiene dobladas todas las posiciones del campo el equipo, sino que también ha ganado en polivalencia y versatilidad. Prácticamente todos sus jugadores pueden actuar en más de una posición. Esto aporta al entrenador infinidad de variantes para adaptarse al rival, al momento de la temporada, a las bajas o a las circunstancias de cada partido. Es un arma secreta casi imposible de prever por parte de los rivales.

La polivalencia, el arma secreta del nuevo Cartagena | CHATGPT / CHATGPT

Dejando a un lado a los porteros -aunque incluso esto sería discutible teniendo en cuenta que Jhafets Reyes ha sido goleador de fútbol playa-, casi todos los jugadores de campo del FC Cartagena pueden jugar en varios puestos. La defensa es la zona menos adaptativa, pero en la medular y el ataque, las posibilidades se multiplican.

Tiene el Cartagena ocho jugadores para la línea más atrasada del campo. Sin contar con Marco Carrascal, a quien no se le tramitará ficha debido a su lesión, ni con Amet Korça, que no tiene hueco en el equipo por la limitación de fichas, Íñigo Vélez puede contar con dos defensas totalmente diferentes. Marc Jurado y Dani Perejón en el costado diestro, como el año pasado; Grégory Kelo, Luca Lohr, Imanol Baz y Rubén Serrano en el centro de la zaga; y Nacho Martínez con Adrián Corral en la banda izquierda.

A esto se suma que Baz puede actuar también como lateral derecho, además de adaptarse a los dos perfiles de central. Sólo ha jugado 4 partidos como profesional en el costado diestro, pero puede hacerlo si la urgencia lo requiere. El camino inverso toma Adrián Corral, quien podría ser central dadas las circunstancias. Lo ha hecho en diez ocasiones. También ha sido interior y extremo en su banda, al igual que Nacho Martínez, atacante por la izquierda en más de una ocasión el curso pasado. Grégory Kelo puede situarse como mediocentro y Marc Jurado podría jugar como lateral en las dos bandas.

Eso en cuanto a la zaga. Más opciones hay en la medular. En esta zona del campo cuenta Vélez con Jean Jules, Pablo Clavería, Iker Abellán, Javier Ajenjo, Boston Billups, Pablo de Blasis y Toni Villa. Clavería y Jules son los futbolistas más posicionales, pero el resto es más móvil.

Abellán aporta opciones en el doble pivote y más adelantado; al igual que Ajenjo y Pablo de Blasis, que son un perfil preferentemente ofensivo, pero pueden retrasar su posición a la base de la jugada. Billups se define como mediapunta, pero puede caer a las dos bandas como extremo; mientras que Villa ha jugado en todas las posiciones de mediocampo hacia delante: mediocentro, interior y extremo por ambas bandas, mediapunta y delantero.

Las mejores imágenes del amistoso entre el FC Cartagena y el Johor / Iván Urquízar

No se queda atrás el ataque que ha conformado la nueva directiva. Sólo Marcelo y Caye son inamovibles. Raúl Dacosta es extremo izquierdo, pero también puede jugar en punta. Benito Ramírez le acompaña en banda y su pasado como carrilero da otra alternativa. Abdel Lah también ha jugado más en la izquierda, pero se espera que se desarrolle en la derecha, que no es una posición desconocida para él, y también puede ser delantero. En la derecha aparece Rubén Richarte, quien puede adaptarse a la izquierda. Por último, se espera a Ibán Ribeiro como segundo punta, aunque puede caer al extremo izquierdo -donde tiene ‘overbooking’ el equipo portuario- y adelantarse como referencia.

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Así las cosas, Íñigo Vélez estudia durante los entrenamientos y partidos de pretemporada todas sus posibilidades antes de que comience la acción. La idea es sacar el máximo rendimiento a todos los jugadores y tener previstas las modificaciones que pueden cambiar un partido. Un arma secreta para el nuevo FC Cartagena.