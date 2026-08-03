Juan Pedreño se jubila como auxiliar de ElPozo Murcia y pasa a ser directivo

Juan Bautista Hernández Pedreño, ligado a ElPozo desde su nacimiento, ya no estará esta temporada en el banquillo murciano. Tras 37 años de servicio a la entidad, se jubila a los 67 por motivos de salud. Durante todo este tiempo ha sido delegado y auxiliar de mantenimiento tanto del primer equipo como de la cantera. El murciano, que está ligado al fútbol sala desde su juventud, apoyó en la década de los ochenta al Cruz Joyita, el germen de ElPozo Murcia, al que estuvo ligado durante cuatro temporadas hasta que la empresa de Alhama apostó por el fútbol sala y creó el actual club.

Juan Pedreño, en cualquier caso, no se desvincula de la entidad. Seguirá aportando su granito de arena como miembro de la junta directiva. «Siempre dispuesto a ayudar y profundamente identificado con estos colores, ha sido una de esas personas imprescindibles para el funcionamiento diario del club un rostro inseparable de la historia», dice el club en una nota de prensa.