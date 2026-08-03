Hugo Pérez, un velocista sanjaviereño en el Mundial sub-20

Oregon acoge desde mañana el Campeonato del Mundo sub-20 de atletismo. Y allí, en la costa oeste de Estados Unidos, estarán dos murcianos, la aguileña Fátima Hernández, quien competirá en los 5.000 metros, y un velocista, Hugo Pérez Martín (San Javier, 17 de mayo de 2008), quien tendrá la oportunidad por primera vez de representar a España en una gran competición internacional.

Pérez, que pertenece al club Vive San Javier, será uno de los integrantes del equipo de relevos mixto 4x100. El sanjaviereño, que tiene una mejor marca personal en el hectómetro de 10:47, fue recientemente subcampeón nacional de 100 metros. Su marca y la medalla obtenida en Albacete le han valido para entrar en la selección española sub-20.

Hugo Pérez, en una recepción con el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y el concejal de Deportes, Sergio Martínez / A.S.J.

Hugo Pérez comenzó en el atletismo con diez años de edad. Era un chico veloz que destacaba en las clases de educación física de su centro escolar. Y allí, en ese patio que recorría a una velocidad impropia para un niño de su edad, fue donde un profesor se dio cuenta de que tenía cualidades para el atletismo. Por ello, llamó a la madre de Hugo y le propuso un plan, que se apuntara a la escuela de atletismo. «Y le hicimos caso a la recomendación», dice el atleta de San Javier.

Pérez comenzó a hacer saltos, mediofondo y, por supuesto, velocidad, para la que tiene una capacidad innata. Y fue con Ignacio Rodríguez como técnico, quien en la actualidad sigue llevando su preparación, cuando se especializó en los exigentes 100 metros, una distancia donde la Región ha tenido como referentes a lo largo de la historia a Venancio José Murcia y Sergio López Barranco, que en la actualidad está recuperándose de una grave lesión por la que tuvo que pasar por el quirófano.

Hugo Pérez, en los tacos, preparándose para una carrera de 100 metros / L.O.

Su primer éxito fuera de las fronteras autonómicas llegó con un tercer puesto en un campeonato de federaciones sub-16. Dos años después, en categoría sub-18, subió por primera vez a un podio Nacional en el Campeonato de España de invierno de 2025, donde fue subcampeón en 60. En verano repitió presea en los 100 y también fue tercero en los relevos 4x100, la modalidad que le ha dado la oportunidad de estar en Oregon. No será su primera internacionalidad, pero sí la más importante, porque el pasado mes de mayo estuvo con la selección española en un encuentro España-Portugal.

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Pérez, que el próximo curso iniciará los estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el campus de la UMU en San Javier, se dispone ahora a cerrar una temporada deportiva que ya ha marcado un antes y un después para él.