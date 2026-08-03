España firma un 'superlunes' con tres medallas en el Europeo de París

El 'superlunes' del Campeonato de Europa de natación artística de París confirmó que España vuelve a estar entre las grandes potencias de este deporte. La selección dirigida por Andrea Fuentes cerró una jornada de ensueño con tres medallas en su casillero tras los bronces de Iris Tió y Jordi Cáceres en las pruebas de solo libre por la mañana y la plata del equipo libre más tarde, únicamente superado por una imparable Rusia que confirmó su regreso a lo más alto de la competición.

La primera alegría llegó de la mano de Iris Tió. La catalana salió a la piscina decidida a dejar atrás cualquier superstición y firmó una emocionante interpretación de 'L'Hymne à l'Amour', con la que conquistó el bronce gracias, sobre todo, a la mejor valoración artística de toda la final. Su ejercicio, que presentaba la sexta dificultad entre las participantes, le permitió subir al podio por detrás de la bielorrusa Vasilina Khandoshka, nueva campeona de Europa, y de la alemana Klara Bleyer, plata. Khandoshka ejecutó con gran precisión técnica una rutina de elevada dificultad, mientras que Bleyer, vigente campeona europea, defendió con éxito su coreografía inspirada en el espacio creada por Ona Carbonell.

Pocos minutos después, llegó la segunda medalla española gracias a Jordi Cáceres. El mallorquín volvió a demostrar que su principal fortaleza no reside únicamente en la dificultad de sus ejercicios, sino en su extraordinaria capacidad para emocionar al público. Con su interpretación de 'Gimme All Your Love', de Alabama Shakes, desplegó una coreografía pausada y elegante que le permitió obtener la segunda mejor nota en impresión artística y conquistar el bronce europeo con 229.2599 puntos.

El británico Ranjuo Tomblin revalidó el título continental tras superar dos 'basemarks' que finalmente fueron anulados en la revisión, y el italiano Filippo Pelati se hizo con la plata gracias a su coreografía 'El Diablo'. El gran perjudicado fue el ruso Zakhar Trofimov, que recibió una penalización definitiva después de que dos de sus elementos fueran considerados 'basemarks', circunstancia que abrió la puerta del podio al español.

La penalización que lastró a España

Los temidos 'basemarks' continúan siendo el principal quebradero de cabeza para la delegación española en este Europeo. Iris Tió y Lilou Lluís ya habían sufrido una de estas devastadoras penalizaciones en el dúo técnico femenino que las relegó a la octava plaza en el primer día de competición y este domingo, en las preliminares de la rutina por equipos, las nadadoras de Fuentes vieron condicionada su clasificación por un error en una de las acrobacias. En la final, España quería disputar el liderazgo a Rusia, que optó por subir la dificultad cinco puntos para blindar el oro.

Las ocho integrantes del conjunto español —Cris Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluís, Alisa Ozhogina y Sara Saldaña— volvieron a interpretar 'La Locura', la rutina con la que el año pasado conquistaron el oro europeo y el bronce mundial y volvieron a impresionar al público del Centro Acuático de París por su intensidad, su exigencia técnica y su fuerza interpretativa. Sin embargo, la presencia rusa volvió a marcar el desarrollo de la competición y su regreso tras cinco años de ausencia elevó considerablemente el nivel del campeonato.

Las rusas, dirigidas desde el banquillo por la legendaria exnadadora Svetlana Romashina, presentaron una innovadora coreografía inspirada en un diálogo con la inteligencia artificial y ejecutaron una actuación de enorme limpieza técnica. Un 'basemark' señalado provisionalmente en el último elemento generó incertidumbre durante unos minutos, pero tras la revisión fue retirado, permitiendo a las rusas alcanzar los 285.0346 puntos y recuperar el título europeo por delante de España.

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Con los dos bronces individuales de la mañana y la plata del equipo libre, España cerró una de sus jornadas más completas del campeonato y confirmó que, pese al regreso de Rusia y al elevado riesgo que suponen los 'basemarks' en el nuevo reglamento, mantiene intactas sus aspiraciones de seguir luchando por los grandes títulos internacionales.