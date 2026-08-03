ElPozo y Jimbee inician el trabajo para una temporada de cambios

El fútbol sala español afrontará en la temporada 2026-2027 un curso de grandes cambios. La puesta en marcha del nuevo sistema de competición, con la Liga Apertura y Clausura, así como la eliminación de la Copa del Rey, presentan un escenario novedoso ante el que se enfrentarán ElPozo Murcia, subcampeón en la 2025-2026, y el Jimbee Cartagena, que después de ganar dos títulos de liga consecutivos, cayó eliminado a las primeras de cambio en los últimos play off. Los dos equipos de la Región, que volverán a estar en la lucha por los títulos, inician este lunes sus pretemporadas de cara al primer compromiso de liga, que será el 13 de septiembre, aunque los de Murcia tendrán el fin de semana anterior, los días 5 y 6, el primer reto, la Supercopa de España que se jugará en Barcelona, donde en semifinales les esperará el Palma.

Han apostado tanto Jimbee como ElPozo por la continuidad, sobre todo los cartageneros, donde apenas hay caras nuevas en su plantilla. El cierre argentino Agustín Plaza, que procede del Benicarló y que ha firmado un contrato hasta 2029, y el joven meta brasileño David Allan, que contará inicialmente con ficha del filial, son las únicas novedades. Se han marchado cedidos Cristian Povea, a El Ejido, nuevo equipo de Primera División, y el brasileño Lucas Farias, al O Parrulo del Ferrol. Además, otro ‘refuerzo’ es Renato, quien se pasó la pasada temporada prácticamente en blanco -solo jugó un partido de liga antes de caer lesionado-, que está previsto que se incorpore a la plantilla a finales del mes de septiembre.

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Drahovsky / L.O.

En ElPozo sí que hay más novedades. El club ha apostado por rejuvenecer la plantilla con la llegada del ala internacional Pachu, ex de Osasuna que ha firmado un contrato por dos temporadas, y el pívot Gonzalo Santa Cruz, ex del O Parrulo que se ha comprometido hasta 2030. En la portería la novedad es el mazarronero Antonio Navarro, quien regresa tras cinco campañas en el Manzanares y lo hace con un contrato por dos años. Y el más veterano de los refuerzos es el ala eslovaco Drahovsky, de 33 años, que se ha comprometido hasta junio de 2028. Además, al cuerpo técnico se incorpora como ayudante de Josan González el murciano Kilian Belmonte, ex del STV Roldán femenino.