Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regreso migrantes CeutaHelipuertos y aeródromos MurciaLinchamiento MurciaVuelta Carlos AlcarazDavid Flakus Real MurciaItalia espacio Schengen
instagramlinkedin

Tenis

Ariana Geerlings gana dos torneos W15 en Serbia en su regreso tras un año lesionada

La jugadora afincada en Murcia firma una racha de diez victorias seguidas

Ariana Geerlings, con su trofeo en Serbia. | RFET

Ariana Geerlings, con su trofeo en Serbia. | RFET

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Dioni García

Dioni García

Ariana Geerlings, granadina afincada en Murcia, ha conquistado en las dos últimas semanas dos títulos de categoría W15 en Serbia. La jugadora de 20 años de edad, que ha estado un año apartada del circuito por una lesión de ligamento cruzado en su rodilla derecha, venció en dos torneos sobre tierra batida en Kursumlijaska Banja, firmando una racha de diez victorias consecutivas. En el primer de ellos, donde tan solo cedió un set, se impuso en la final a la francesa Nina Radovanovic; y en el segundo, donde ganó todas las mangas, derrotó en la final a la danesa Rebecca Munk Mortensen por 6-0 y 6-4. El último éxito de Geerlings fue el pasado año en el W15 de Las Palmas de Gran Canaria. En su carrera lleva siete títulos del circuito ITF y en 2024 ya triunfó en Kursumlijaska Banja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pegan fuego a la casa de la familia acusada de linchar y matar a puñaladas a un hombre en Murcia
  2. Cuatro heridos, entre ellos un niño de 7 años, en un accidente múltiple con 8 vehículos implicados a la altura de Librilla en la Operación Salida en la Región
  3. Pasan a disposición judicial los ocho miembros de una misma familia que lincharon y mataron a un hombre en Murcia: aún van heridos y ensangrentados
  4. La familia acusada de linchar y matar a puñaladas a un hombre en Murcia alega defensa propia: 'Él llevaba un palo y atacó primero
  5. Un estanco de Cartagena, agraciado con el segundo premio en el Sorteo de la Lotería Nacional Extraordinario de Agosto
  6. Las tormentas y el granizo ponen en alerta amarilla a casi toda la Región de Murcia durante este sábado
  7. Cárcel para tres de los detenidos por el crimen de Barriomar: el resto queda en libertad
  8. Murcia tendrá aparcamiento gratuito en todo el municipio durante el mes de agosto

Sito Alonso, con 331 partidos y el técnico con más tiempo en un mismo club de la ACB

Sito Alonso, con 331 partidos y el técnico con más tiempo en un mismo club de la ACB

Hugo Pérez, un velocista sanjaviereño en el Mundial sub-20

Hugo Pérez, un velocista sanjaviereño en el Mundial sub-20

El UCAM Murcia 26-27 tendrá por primera vez en la historia cinco ‘centenarios’

El UCAM Murcia 26-27 tendrá por primera vez en la historia cinco ‘centenarios’

La rendija de Sabiote (03/07/2026)

La rendija de Sabiote (03/07/2026)

Juan Pedreño se jubila como auxiliar de ElPozo Murcia y pasa a ser directivo

Juan Pedreño se jubila como auxiliar de ElPozo Murcia y pasa a ser directivo

ElPozo y Jimbee inician el trabajo para una temporada de cambios

ElPozo y Jimbee inician el trabajo para una temporada de cambios

La casa de Barceló Ballester será un espacio cultural en el Ensanche

La casa de Barceló Ballester será un espacio cultural en el Ensanche

Katarzyna Rogowicz: La eterna huella de Alicia desde el País de las Maravillas

Katarzyna Rogowicz: La eterna huella de Alicia desde el País de las Maravillas
Tracking Pixel Contents