Tenis
Ariana Geerlings gana dos torneos W15 en Serbia en su regreso tras un año lesionada
La jugadora afincada en Murcia firma una racha de diez victorias seguidas
Ariana Geerlings, granadina afincada en Murcia, ha conquistado en las dos últimas semanas dos títulos de categoría W15 en Serbia. La jugadora de 20 años de edad, que ha estado un año apartada del circuito por una lesión de ligamento cruzado en su rodilla derecha, venció en dos torneos sobre tierra batida en Kursumlijaska Banja, firmando una racha de diez victorias consecutivas. En el primer de ellos, donde tan solo cedió un set, se impuso en la final a la francesa Nina Radovanovic; y en el segundo, donde ganó todas las mangas, derrotó en la final a la danesa Rebecca Munk Mortensen por 6-0 y 6-4. El último éxito de Geerlings fue el pasado año en el W15 de Las Palmas de Gran Canaria. En su carrera lleva siete títulos del circuito ITF y en 2024 ya triunfó en Kursumlijaska Banja.
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