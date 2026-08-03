Alberto González: "Me ha podido el corazón; quiero subir al Real Murcia al fútbol profesional"

¿Qué le llevó a renovar y continuar una temporada más en el Real Murcia?

Al final me ha podido un poco más el corazón. Quiero intentar conseguir el objetivo por el que vine aquí hace seis temporadas: subir al Real Murcia al fútbol profesional. También me ha convencido el proyecto que se está construyendo este año y las ganas de trabajar con la gente nueva que ha llegado. Todo eso hizo que tomara la decisión de seguir.

En el último partido de la pasada temporada recibió una gran ovación. ¿Pensó que podía tratarse de su despedida?

Tuve sentimientos encontrados. Si me lo hubieran preguntado un mes antes, habría dicho que existían muchas posibilidades de que mi etapa en el club hubiese terminado. Sin embargo, durante la última semana previa al partido cambiaron algunas cosas y mi cabeza empezó a verlo de otra manera. Ese día intenté frenar un poco la despedida que estaban preparando mis compañeros porque realmente no lo sentía así. No tenía claro que fuese a marcharme y sabía que podían pasar varias cosas. Además, era un día para despedir a Pedro León y tampoco quería que se mezclaran tantas situaciones.

Después de tantos años en el club, ¿no sintió que también merecía tener un momento de reconocimiento por lo que pudiera pasar?

No, para nada. Primero, porque no tenía claro que no fuese a continuar. Conforme se acercaban esos días, mi corazón me decía cada vez más que quizá mi etapa aquí todavía no había terminado. Además, Pedro León es una leyenda, no solo del Real Murcia, sino del fútbol español. Se merecía que aquel día, e incluso toda aquella semana, fuese exclusivamente para él. Era su casa y había dado muchísimo al club. Además, creo que todavía tiene muchas cosas que aportar.

Tu última temporada estuvo marcada por una lesión importante. ¿Influyó también el deseo de no despedirse del club de esa manera?

Sí, también influyó. La gente suele quedarse con lo último y yo era un jugador que llevaba diez años sin lesionarse y sin perderse un partido por problemas físicos. La pasada temporada no gestioné bien algunas situaciones y quizá me precipité en varias ocasiones. El equipo no estaba atravesando un buen momento y mis ganas de ayudar hicieron que forzara más de la cuenta. Eso terminó jugando en mi contra. Cada uno es como es y tiene que hacer las cosas como le nacen, pero también debe aprender de los errores y de las decisiones para no volver a cometerlos en el futuro.

Con la perspectiva que da el tiempo, ¿qué cree que falló durante la pasada temporada?

Fue una temporada muy peculiar y con muchísimas irregularidades. Se nos acumularon muchas lesiones en posiciones concretas y el equipo no supo reaccionar en algunos tramos del curso. También está el contexto del Real Murcia, que todo lo agiganta. Eso hizo que atravesáramos fases muy complicadas. Al final conseguimos salvar lo mínimo, pero veníamos de una situación muy difícil de la que muchos clubes de la entidad del Real Murcia no consiguen salir.

Alberto González, durante la entrevista con La Opinión en Pinatar Arena / Iván Urquízar

El ascenso vuelve a aparecer como el gran objetivo. ¿Se suele mencionar dentro del vestuario?

No hace falta nombrarlo. Nosotros debemos trabajar cada día, ir partido a partido e incluso sesión a sesión, intentando mejorar. No es ningún secreto que quien firma por el Real Murcia y se pone este escudo sabe cuál es el objetivo. La historia y el escudo del club te empujan a pensar que debemos estar arriba. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta de que, por ser el Murcia, no tenemos absolutamente nada garantizado. Debemos trabajar, mejorar cada día y construir un equipo. A partir de ahí, el fútbol nos pondrá donde merezcamos estar.

¿Qué primeras sensaciones le transmite el nuevo Real Murcia de Sergi Guilló?

Veo muchísimo trabajo. Yo ya conocía un poco al cuerpo técnico y al preparador físico. Sabía su manera de trabajar, de transmitir y de vivir el fútbol. Fueron factores que me ayudaron mucho a tomar la decisión de continuar. Creo que son personas muy preparadas y, para mí, de élite en sus respectivas funciones. El equipo tendrá muchas variantes, mucho fútbol y una gran riqueza táctica. A nivel físico, con Peyo, creo que vamos a estar espectaculares. Espero que seamos un equipo bonito de ver, pero, sobre todo, competitivo y ganador, que es lo principal.

Usted ya conoció a Sergi Guilló como segundo entrenador. ¿En qué ha cambiado ahora que es el máximo responsable?

Lógicamente, ahora ocupa una posición diferente y debe cuidar otros aspectos en la relación con el jugador, algo que gestiona muy bien. Todos los que trabajamos con él durante su primera etapa en el Murcia nos dimos cuenta, a los pocos meses, de todo lo que podía aportar al fútbol. Ya entonces pensamos que iba a ser un entrenador espectacular. Sigue recorriendo ese camino. Lleva pocos años como primer entrenador, pero ya ha conseguido cosas muy importantes y muy difíciles en muy poco tiempo.

El club ha reforzado el centro de la defensa con Joan Rojas y los jóvenes, tanto Héctor Pérez como Jorge Sánchez continúan creciendo. ¿Cómo afronta esa competencia?

Después de seis temporadas en un club como este, sé que existe competencia todos los años y así debe ser. Eso sirve para elevar el nivel y a mí me gusta, porque hace que cada jugador saque lo mejor de sí mismo. Ojalá consigamos mejorarnos los unos a los otros, que sea muy difícil jugar y que el gran beneficiado sea el equipo. Eso debe ocurrir tanto en la posición de central como en el resto de las posiciones.

¿En qué momento dejó de sentir que el Real Murcia era simplemente otro club en su carrera?

Hace ya muchos años. En estas categorías no es fácil permanecer tanto tiempo en un mismo club y mucho menos hacerlo en una entidad con tanta exigencia. Durante mis primeros años hubo muchos cambios en la plantilla y, cuando llegué a mi tercera temporada, prácticamente era el único que continuaba o quedábamos solamente dos. Ahí empiezas a sentirte una parte importante del club. La afición también hace que te identifiques mucho con el Murcia. No es algo fácil de encontrar y, sinceramente, nunca pensé que viviría algo así en el fútbol. Cada jugador tiene el equipo en el que creció. Yo estuve quince años en el Sporting y lo siento como mi equipo, pero me ha encantado encontrar ese mismo sentimiento en otro club. Identificarme tanto con el Real Murcia es algo muy bonito y difícil de encontrar en el fútbol moderno. Más allá de todo lo que pueda quedar cuando termine mi carrera, sentir algo así por un club me parece increíble. Es algo que sinceramente no esperaba.

Un asturiano criado en Mareo listo para entrar en el olimpo grana En el verano de 2021, con la pandemia de la COVID-19 todavía muy presente, Alberto González fichó por el Real Murcia. Formado en el Real Sporting, el club de su vida, y después de pasar por el Lealtad, la Peña Deportiva, el Caudal, el Arenas, el Calahorra y el Melilla, el defensa inició una nueva etapa en Murcia. Llegó con 28 años y una amplia experiencia en la antigua Segunda B para liderar la zaga y lo hizo. Su incorporación al cuadro grana suponía bajar un escalón para competir en Segunda RFEF, pero su trayectoria como murcianista no pudo comenzar de mejor manera. En su primera campaña fue una pieza importante del equipo que logró el necesario ascenso a Primera RFEF. A partir de entonces, Alberto González ha defendido durante cuatro temporadas más la camiseta grana. En el plano colectivo, ese periodo puede resumirse en dos cursos de crecimiento en Primera Federación y otros dos marcados por la decepción de no haber conseguido el ansiado regreso a Segunda División. En lo personal, el central ha sido un futbolista prácticamente indiscutible durante cuatro campañas. Sin embargo, en el último curso, y después de casi una década sin grandes contratiempos físicos, las lesiones aparecieron para mantenerlo varios meses alejado de los terrenos de juego. Pese a esos problemas y a sus dudas sobre la conveniencia de continuar, su etapa en Murcia sigue adelante. Ahora, 165 partidos después y convertido en el vigésimo quinto futbolista con más encuentros disputados en la historia del Real Murcia, Alberto González se prepara para escribir un nuevo capítulo.

Acumula 165 partidos con el Real Murcia, 162 de ellos como titular. ¿Qué valor concede a esas cifras?

He tenido la suerte de participar mucho, no solamente aquí, sino en todos los equipos en los que he estado. La temporada pasada terminé con la sensación de no haber jugado prácticamente nada, pero, al revisar los datos, vi que seguía siendo el quinto o el sexto futbolista con más minutos. Los últimos meses fueron complicados y jugué menos, pero haber promediado más de treinta partidos durante cinco temporadas en el Murcia, incluyendo la lesión del último curso, es algo importante y que debe valorarse. Quiero seguir sumando minutos y partidos, pero, sobre todo, aportar al grupo y ayudar a conseguir el objetivo. Eso está por encima de cualquier dato individual.

Está a 20 partidos, es decir, cerca de situarse entre los quince jugadores con más encuentros de la historia del club y superar a una leyenda como Guina. ¿Le hace especial ilusión?

No conocía ese dato. Sí me habían comentado alguna estadística relacionada con los jugadores con más partidos durante el siglo XXI, pero entrar en una clasificación así es algo importante, sobre todo en un club con tanta historia. Ahora, estando en estas categorías, es mucho más difícil tener continuidad por los objetivos personales y por los del propio club. Que el día de mañana aparezcan esos datos será un orgullo. Ojalá también puedan decir que conseguí dos ascensos con el Murcia.

¿Hasta qué punto marcharse algún día con el Real Murcia en el fútbol profesional se ha convertido en una obsesión?

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No lo considero una obsesión, pero sí es algo que tengo marcado. Después de seis años me identifico muchísimo con el club. Durante este tiempo, mucha gente me ha parado por la calle, he hablado con ellos y me han contado todo lo que han sufrido. Eso también hace que quieras darles esa alegría. Sé que la gente de Murcia disfrutaría muchísimo con el regreso al fútbol profesional. Para mí, cumplir el objetivo que me marqué cuando llegué aquí sería algo inexplicable. Ojalá podamos vivirlo esta temporada.