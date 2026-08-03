La aguileña María Aguado triunfa en un torneo del Rafa Nadal Tour y es finalista en otro

La joven aguileña María Aguado Payá conquistó en el Club Internacional de Madrid la quinta prueba del Rafa Nadal Tour by Santander, donde se impuso en la final a la madrileña Irene Mateo, segunda cabeza de serie del torneo, y también fue finalista en otro en Las Palmas de Gran Canaria. Aguado, que entrena en la Academia de Tenis de Águilas, ha sido esta temporada la dominadora del Campeonato Regional y también triunfó en una prueba del Circuito Nacional Tenis Champions Cup que se disputó en Torre Pacheco. En la cita del Rafa Nadal Tour de Madrid donde salió triunfadora, Aguado superó en segunda ronda a Qiyá Wang y en tercer a Escobedo González. Ya en semifinales derrotó a Xiaoman Bo, para en la final superar a Mateo en un duelo intenso que se decidió en el super tie-break. La murciana ganó el primer set por 6-2, pero en el segundo perdió por idéntico marcador, para terminar imponiéndose por 10-4 en la muerte súbita. En el torneo de Las Palmas, Aguado volvió a firmar una brillante actuacion, solo cediendo en la final ante la rusa afincada en España Viktoria Koroleva. Con estos dos éxitos, la aguileña se consolida entre las mejores sub-12 del país.