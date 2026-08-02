El UCAM Murcia CF empata ante el Hércules en un amistoso de pretemporada marcado por la lesión de Carrillo

El UCAM Murcia CF continuó su preparación de pretemporada jugando un amistoso en el estadio Heredia 21 La Condomina ante el Hércules, de Primera RFEF y que será el primer rival del Real Murcia la próxima temporada. El conjunto entrenado por Checa dejó buenas sensaciones en un amistoso donde se adelantó en el marcador antes del descanso (minuto 42) por medio de Dani Aquino con un disparo desde fuera del área, y que los herculanos empataron ya en el segundo tiempo, en el 64 de juego, igualaron los alicantinos por medio del canterano Guti.

Los universitarios jugaron de inicio con un once titular formado por Álex Lázaro, Mirapeix, Juanan, Mati Castillo, Charaf, Karim, Álex Fernández, Julio Iglesias, Aitor Puñal, David López y Dani Aquino. La nota negativa fue que en el segundo período, solo nueve minutos después de entrar en el terreno de juego, el delantero murciano José Ángel Carrillo se tuvo que retirar lesionado. Su entrenador precisó tras el choque que espera que no sea nada y que pueda volver al trabajo de pretemporada en los próximos días.