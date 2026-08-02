FC Cartagena: una política de fichajes que protege el patrimonio

Desde la entrada, hace poco más de un año, de Alejandro Arribas en el Fútbol Club Cartagena, muchas cosas han cambiado en la entidad portuaria. No es que haya pasado el club del negro al blanco -como lo hacen las rayas de su camiseta- pero sí es esa la intención de una nueva directiva que sabe hacia dónde se dirige. Se dirige el ‘nuevo Cartagena’ a la solvencia y el crecimiento a través del trabajo, la honestidad, la transparencia y el conocimiento. El que tiene la junta directiva de la que se ha rodeado el presidente albinegro.

Muchos aspectos en los que trabaja el club cartagenero habrá que valorarlos en el largo plazo. No se puede saber aún si todas las decisiones que está tomando este grupo, que prácticamente acaba de tomar las riendas, serán acertadas, rentables y positivas para la entidad. Pero sí se pueden empezar a estudiar tendencias y formas de trabajar. Una de esas tendencias está en la política de fichajes. Ha cambiado drásticamente el Cartagena la manera de entender el mercado para convertirlo en un activo del club en lugar de hacer de él un ‘pozo sin fondo’.

Porque de ahí viene gran parte de los males actuales del Cartagena. Por no decir el total. Años de gasto desorbitado que no guardaba relación con los ingresos. El coste de las plantillas cartageneras de la ‘era Belmonte’ ha generado una deuda que ahora merma al club. Por eso ha puesto el foco la nueva directiva en este tema con el claro objetivo de darle la vuelta a la tortilla.

Nuevo pensamiento

La nueva política de fichajes del FC Cartagena se basa en la idea de crear y proteger el patrimonio del club. Ya no busca el cuadro portuario jugadores de renombre como lo fueron los Rubén Castro, Álex Gallar, Gastón Silva, Verza o Elady Zorrilla. Se busca otro perfil. Rendimiento asegurado al más bajo coste. No se ‘hipoteca’ la entidad por un jugador más conocido, sino que se atacan operaciones beneficiosas en la relación calidad-precio. El ejemplo más claro está en Toni Villa. Una oportunidad de mercado en la que el cuadro cartagenero ha sido más inteligente que otros equipos al igual que lo fue el fichaje de Benito Ramírez.

Otro pilar de esta forma de gestionar los mercados está en firmar talento joven en propiedad. Ha tenido que tirar el Cartagena de ‘apuestas’ de jugadores que aún no han probado su rendimiento infalible en la categoría, pero que dan muestras de tenerlo. Son los casos de Rubén Richarte, Abdel Lah o Raúl Dacosta -quien empieza a sorprender en los entrenamientos y partidos de pretemporada-. 19 años, 21 años y 24 años tienen respectivamente los tres extremos firmados este verano. Los tres en propiedad con vistas a futuro.

La propiedad es valor

Durante las últimas temporadas de Paco Belmonte y Manolo Breis a cargo de la comisión deportiva albinegra, las cesiones fueron una fórmula exprimida. Este Cartagena se ha olvidado de las cesiones. En su último curso en Segunda División, el conjunto cartagenero marcó el récord de jugadores cedidos esa temporada en la categoría con catorce fichas a préstamo. El curso pasado, aún con herencia de la confección de Breis y Belmonte, fueron seis los futbolistas cedidos por otros clubes: Kevin Sánchez, Luismi Redondo, Willy Chatiliez, Diego Gómez, Eneko Ebro y Edgar Alcañiz llegaron de forma transitoria. Este verano, los trece movimientos acometidos se han producido en propiedad.

Cesiones sólo hacia fuera

La nueva política cierra el círculo cambiando el sentido de las cesiones. Cuando el club firma contratos en propiedad, aumenta su patrimonio, pero no puede mantener a todos los jugadores en su plantilla. Ni sería operativo ni ayudaría a los futbolistas. Por eso, con el objetivo de desarrollar el talento joven, el equipo de la ciudad trimilenaria ficha jugadores para cederlos a otros equipos. Mediante estos acuerdos, el club sigue más de cerca a sus jóvenes y utiliza otras infraestructuras de clubes para maximizar sus probabilidades de acierto. Así, decide en qué categoría juegan esos jugadores, qué equipos pueden beneficiar más a sus cualidades y obtiene otros beneficios asociados.

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El montenegrino Nenad Krivocapic y el estadounidense Amet Korça han llegado al Cartagena con ese propósito. También lo han hecho otros jugadores para el filial o el equipo juvenil albinegro. Según afirman desde la entidad cartagenera, esta es «una forma moderna de gestionar el club» que le ayuda a crecer en patrimonio económico y futbolístico a través del desarrollo de talento, ya sea sumando talento para el primer equipo o mediante acuerdos de venta.