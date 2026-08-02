Fútbol
Definidos los horarios de los partidos de la primera jornada de Águilas, FC Cartagena y Real Murcia
Albinegros y granas jugarán el sábado 29 de agosto fuera de casa, y los aguileños, el domingo 29 en el Centenario El Rubial
Aunque aún falta casi un mes para que comience la liga en Primera RFEF, la Federación Española de Fútbol ya ha comunicado los horarios de la primera jornada. En el grupo II coincidirán este curso 2026-2027 por primera vez tres equipos de la Región, Águilas FC, que se estrena, FC Cartagena y Real Murcia. Las aficiones de los tres conjuntos ya conocen cuándo jugarán los suyos el fin de semana del 29 y 30 de agosto.
FC Cartagena: el conjunto albinegro será el primero en entrar en juego. Lo hará el sábado 29 de agosto en el Nuevo Mirador de Algeciras, donde se medirá al conjunto entrenado por el ex del Real Murcia Adrián Colunga. El choque dará comienzo a las 19:15 horas.
Real Murcia: el plato fuerte de la jornada inaugural tendrá al Real Murcia como uno de los dos protagonistas. El equipo de Sergi Guilló viajará a Alicante para enfrentarse al Hércules en el estadio Rico Pérez. Será el sábado 29 de agosto a las 21:30 horas y se espera, como ocurre todos los años, un desplazamiento de seguidores granas para presenciar un partido de máxima rivalidad.
Águilas FC: los de Adrián Hernández serán los únicos de la Región que no tendrán que viajar en la primera jornada, donde recibirán en el Centenario El Rubial, donde se están acometiendo importantes obras de cara al estreno en Primera RFEF, al AD Alcorcón, otro de los conjuntos históricos que están en el grupo II. Será el domingo 30 de agosto a las 19:15 horas.
El resto de partidos de la jornada son los siguientes:
SD Huesca-Sant Andreu, sábado 29 de agosto a las 19:15 horas.
Rayo Majadahonda-Villarreal B, sábado 29 de agosto a las 19:15 horas.
CE Europa-Real Jaén, domingo 30 de agosto a las 19:15 horas.
Atlético Madrileño-Juventud Torremolinos, domingo 30 de agosto a las 19:15 horas.
Antequera CF-UD Ibiza, domingo 30 de agosto a las 19:15 horas.
Nástic de Tarragona-Real Zaragoza, domingo 30 de agosto a las 21:30 horas.
CD Teruel-Real Madrid Castilla, lunes 31 de agosto a las 21:15 horas.
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