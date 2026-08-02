Carlos Alcaraz recupera el número 2 del mundo por solo 40 puntos

Carlos Alcaraz está en la recta final para su reaparición. Será en el Masters 1000 de Cincinnati donde el tenista murciano volverá a la actividad. El jugador de El Palmar dio la semana pasada un paso adelante importante en su puesta a punto entrenando en la Real Sociedad Club de Campo por primera vez al aire libre. En la segunda jornada realizó un partido de entrenamiento frente al murciano Pablo Martínez, un joven que está firmando notables resultados este verano en el circuito después de pasar todo el curso académico compitiendo en la liga estadounidense universitaria.

Carlos Alcaraz, en su primer entrenamiento al aire libre desde que cayó lesionado en abril / Antonio Hernández/Real Sociedad Club de Campo

Ahora llega una semana donde la intensidad se incrementará aún más y lo hará como número 2 del mundo, aunque se prevé que será solo de forma momentánea. El hecho de recuperar una posición en el ranking ATP es porque Alexander Zverev pierde los 360 puntos -este lunes aparecerá con 8.120- que sumó esta misma semana del año pasado en el Masters 1000 de Canadá, que ya ha comenzado y donde llegó hasta semifinales en 2025. Pero al no estar en este torneo el murciano, que conserva sus 8.160 puntos, no tendrá la posibilidad de sumar, algo que sí podrá hacer el alemán, quien aparece como cabeza de serie número 1 en tierras canadieneses al estar también ausente Jannik Sinner.

Zverev, que desbancó a Carlitos del número 2 el pasado 13 de julio, está exento en Toronto en primera ronda, y si gana su partido de segunda, ya habrá sumado 45 puntos, suficientes para volver a ser el número 2 y provocar así que en Cincinnati se puedan cruzar en semifinales Sinner y el murciano. Ese duelo de segunda ronda lo jugará el alemán contra el ganador del duelo que disputarán en primera el italiano Lorenzo Sonego y el holandés Tallon Griekspoor. Si vence, la escalada de Alcaraz en el ranking se habrá quedado en una anécdota.

Carlos Alcaraz, sonriente tras entrenar en el Club de Campo de El Palmar. | JUAN CARLOS CAVAL / Juan Carlos Caval

5.130 puntos perdidos

Pese a su larga inactividad y haber perdido 5.130 puntos desde que en abril cayó lesionado en Barcelona de la muñeca derecha, la pugna por el número 2 del mundo está muy apretada con Zverev. El problema para el murciano es que las expectativas en Cincinnati, donde el año pasado fue campeón y, por tanto, sumó 1.000 puntos, son bajas. De hecho, el objetivo es solo adquirir ritmo competitivo para el US Open, último Grand Slam del año, donde el de El Palmar también defenderá título.

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El entorno de Alcaraz no espera que en estos dos torneo de la gira estadounidense logre resultados notables. La mirada está puesta más allá, en finales de septiembre y principios de octubre, pero sobre todo en las Finales ATP de Turín, donde el año pasado fue subcampeón. En estos momentos el ranking está en un segundo plano, también por la tranquilidad de que el cuarto clasificado, Félix Auger-Aliassime, está a 3.420.