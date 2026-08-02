Carreras populares
Agustín Hernández y Esther Sánchez triunfan en el Lucero Trail de Perín
La prueba de 17 kilómetros cumple su quinta edición
Gaspar Zamora
La quinta edición del Lucero Trail disputado en la diputación cartagenera de Perín coronó como campeones a Agustín Hernández, del club Roller Master de La Unión, y a Esther Sánchez, del Club Cuatro Santos Cartagena, en una prueba que se convirtió en una gran fiesta deportiva.
Hernández cubrió los 17 kilómetros del recorrido en 1h.21.50, siendo la segunda posición para Álvaro Terry, de La Carrasca, con 1h.25.03, y la tercera para Ángel Castillejo, presidente del Club Atletismo Mandarache de Cartagena, con 1h.26:21
Esther Sánchez ‘La Faraona’ fue la primera dama, parando el crono en 1h.56.23. Le acompañaron en el podio Gloria Alcaraz, del Club Cartago Atletismo, con 2h.00:52, y Mónica Jiménez, con 2h.01:23.
Campeones por categorías
Por categorías, Pedro Javier González y María Pignatelli fueron los mejores en Promesas; Álvaro Terry y María del Mar López, ambos de La Carrascam, en senior; Agustín Hernández y Gloria Alcaraz, en veteranos A; Ángel Castillejo y Esther Sánchez, en veteranos B; y José Manuel Ruiz López y María Ángeles López, en MT.
Previamente se celebraron las Lucero Kids, carreras reservadas a menores, y la fiesta deportiva de Perín finalizó bien entrada la madrugada con el concierto tributo a El Canto del Loco.
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